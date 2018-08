Roberto Farnesi e Lucya Belcastro/ "Molti colleghi hanno fidanzate più giovani, ma solo io ricevo critiche"

Roberto Farnesi risponde alle critiche ricevute su Lucya, la sua nuova fidanzata più giovane di lui di circa 25 anni. Ecco le sue parole e la frecciatina a quei colleghi che...

20 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Roberto Farnesi

È bello, è corteggiatissimo ed è uno degli attori più amati del panorama televisivo italiano. Roberto Farnesi si prepara a tornare in tv con un ruolo di primo piano nella nuova edizione de Il Paradiso delle Signore, in onda quotidianamente su Rai Uno a partire dal prossimo settembre, eppure, nei giorni scorsi è stato investito da una marea di polemiche a causa di una questione di cuore. Il motivo sarebbe da ricercare nella differenza di età esistente fra lui e la sua nuova fidanzata, la 24enne Lucya Belcastro, conosciuta nel 2015 e con la quale convive da circa due anni. L'attore, però, ha scelto di replicare immediatamente alle critiche e lo ha fatto attraverso un'intervista concessa a Di Più Tv, dove ha tirato in ballo anche le storie d'amore di altri attori mai presi di mira: "Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche. Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all'uscita di un liceo".

25 ANNI DI DIFFERENZA

Roberto Farnesi, classe 1969, ha rispedito al mittente tutte le critiche ricevute a causa della sua storia d'amore con Lucya Belcastro, la giovanissima ragazza di cui si è innamorato: anche i suoi genitori, infatti, erano divisi da quasi 25 anni di età, ma il divario non ha impedito loro di amarsi e formare una famiglia. L'attore, inoltre, ha precisato di avere avuto diverse storie anche con donne della sua età, ma di non aver mai voluto seguire alcun vincolo se non quello dell'amore: "Ho avuto anche compagne della mia età o più grandi di me - ha dichiarato Roberto Farnesi a Di Più Tv - non ho mai scartato a priori una persona in base all’età: quando una donna mi piace non le chiedo la carta d’identità, agisco d’istinto". Ma chi è la donna che ha rubato il cuore all'amatissimo attore? Il suo nome, come già annunciato è Lucya, è laureata in lingue e, così come rivela Gossip e Tv è attualmente impiegata in un'azienda che si occupa di moda. Attualmente non sembra appartenere al mondo dello spettacolo.

