Romina Carrisi dimagrita paurosamente/ "Sono intollerante al nichel. Il mio regime alimentare si è dimezzato"

20 agosto 2018 Anna Montesano

La figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, nelle ultime foto postate sui social è apparsa visibilmente dimagrita. Questo repentino cambiamento fisico è stato raccontato da lei stessa, dietro tutto ciò infatti c'è una ragione precisa. Queste le parole rilasciate attraverso Instagram: "Nel 2016 ho scoperto di essere intollerante al nichel. Il mio regime alimentare si è dimezzato. Per non avere problemi devo mangiare solo riso e zucchine lesse, altrimenti coliche e indigestioni. È impegnativo e anche noioso, ma mi sento decisamente meglio se mangio alimenti che non contengono nichel. Se anche voi avete sempre problemi intestinali, vi consiglio di fare il test di allergie e intolleranze".

I SINTOMI DELL'INTOLLERANZA AL NICHEL

Un consiglio quindi anche per chi ha problemi simili è quello di fare subito un test per capire qual è la causa reale che può causare fastidi importanti. Ricordiamo quali sono i sintomi dell’ Intolleranza al nichel che sono molto simili a quelli di un soggetto allergico. Ecco l’elenco dei più ricorrenti: pruriti e dermatiti su tutto il corpo, asma, acufeni, stanchezza, infiammazione gengivale, nausea, mal di testa/emicrania, gonfiore addominale. Romina Carrisi, di recente, ha anche parlato del riavvicinamento tra i suoi genitori spendendo parole ricche di felicità: "Sono contenta che siano tornati a lavorare insieme, ritrovare il sereno dopo anni di guerra è come quando spunta il sole dopo il diluvio, in quel momento ringrazi gli angeli e gli dèi". Un riavvicinamento che ha fatto felici anche i tanti fan della coppia.

