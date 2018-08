Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ La foto incriminata: “Siete volgari!”, ma lui si infuria e risponde

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati accusati duramente su Instagram per aver pubblicato una foto mentre si tuffano in piscina. "Siete volgari", ma il fidanzato si difende...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Moralisti, hater o come volete chiamarli. Ancora una volta, le cattiverie da tastiera, hanno preso di mira chi si trova sotto i riflettori. Chi per invidia, chi per noia. A finire sotto il loro mirino sono stati Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Sul social più amato del momento, Instagram, il fidanzato ha pubblicato una foto estiva, insieme alla sua Rosa. I due giovani vengono ritratti mentre si lanciano, abbracciati, in piscina; una scena che al pubblico social, a quanto pare, non è piaciuta. Anzi, è stata dichiarata volgare. I commenti non si sprecano: “Foto impostate da porno, che schifo”, “La prossima volta non mettere nessun costume, sei volgare”, “Il senso del pudore non lo conosce più nessuno”, “Sembra un profilo porno”, “Grassa”, “Questa si è presentata come Maria Goretti a Uomini e Donne e si sta facendo i calendari. Figlia mia contieniti".

PIETRO ATTACCA

In seguito alle numerose critiche sono accorsi anche i fan più affezionati che hanno difeso la coppia con messaggi di sostegno e ammirazione. “Quante frigide rosicone, ignoranti, acide – scrive un utente – azionate l’ultimo neurone che avete. Sono in costume perché al mare ci si va in costume. Si stanno tuffando, lei si tappa il naso e lui è impanicato per il botto che prenderà. Al massimo la foto fa ridere. Se due chiappe al mare vi causano dei disturbi forse dovreste andare da uno psicologo”. Anche Pietro Tartaglione ha deciso di commentare alcuni messaggi poco carini rivolti a lui, ma specialmente alla sua fidanzata. A una ragazza che scrive “È impazzita. Fa certe storie su Instagram inutili, è diventata una stupidina”, risponde: “Vai a fare due friarielli”. Le cattiverie da tastiera non finiranno qui, dopo la gonna in pvc di Chiara Ferragni a un tuffo in piscina di Rosa e Pietro, chi sarà il prossimo a essere colpito?

Pochi attimi allo schianto ?? Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione) in data: Ago 19, 2018 at 11:07 PDT

