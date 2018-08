THE WITCH/ Su Italia 1 il film con Anya Taylor-Joy (oggi, 20 agosto 2018)

The witch, il film horror in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 agosto 2018. Nel cast: Anya Taylor-Joy e Ralph Ineson, alla regia Robert Eggers. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

20 agosto 2018 Cinzia Costa

il film horror in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE RALPH INESON

The witch, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 agosto 2018 alle ore 23,35. La produzione è datata 2015 per una pellicola ad alta tensione scritta, sceneggiata e diretta dal cineasta specializzato in film simili come Robert Eggers. Un regista che ha solamente tre cortometraggi e un unico lungometraggio, questo, nel suo carniere, ma già abile a creare quell'alone di profonda inquietudine tipico di questo genere. In 'The witch' il cast vede la presenza nel ruolo di Thomasin, la protagonista, della promettente attrice, già modella e danzatrice in circuiti americani di ottimo livello, Anya Taylor-Joy. Al suo fianco l'attore britannico Ralph Ineson, magari non molto conosciuto al grande pubblico eppure nel ricordarlo sia in 'Harry Potter e i doni della morte', in entrambi i film, o nel suo ruolo di Dagmer nella seconda stagione de 'Il trono di spade', potrete focalizzare un attore talentuoso, cresciuto nel teatro, quindi con un certo stile tipicamente 'british'. Ma adesso vediamo insieme la trama del film.

THE WITCH, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Siamo nel New England del XVII° secolo, durante la diffusione puritana di quelle comunità che in seguito diverranno amish e mormoni, quindi legati a doppio filo alla Bibbia, servi del Signore e fortemente credenti nel peccato e nella tentazione del Demonio che in quegli anni, tra Inquisizioni ed eresie ingiustamente condannate, vedeva nelle donne uno dei maggiori simboli del male. In quella comunità oscura e superstiziosa il predicatore William, assieme alla sua famiglia nella quale vivono cinque figli, viene allontanato dalla comunità per il suo modo estremo di affrontare la Parola di Dio nei testi sacri. Nei pressi del bosco William costruisce la sua casa, cercando di coltivare i campi e vivere sereno e in autarchia con la sua famiglia ma, un'oscura presenza femminile, si aggira proprio sul limitare della folta foresta e, improvvisamente un giorno, rapisce uno dei suoi figli, Samuel, il più piccino. Per l'uomo e il resto della famiglia Samuel è solo scomparso: lo cercano ovunque ma senza risultato. Da quel momento inizia un'escalation di odi famigliari, menzogne, cattive interpretazioni e sfiducie reciproche che aggrava notevolmente l'uomore di quel gruppo prima felice. La strega agisce nell'ombra, malvagia presenza che sia nella sessualità (uno dei fratelli di Thomasin la coglie nel momento dello sviluppo ed inizia la sua voglia ormonale diabolica), sia con presenze inquietanti renderà la vita di ognuno di loro un incubo dal quale fuggire. Sarà possibile?

