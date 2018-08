Temptation Island Vip/ Anticipazioni, Nilufar e Giordano: tra certezze e dubbi, la coppia più attesa

20 agosto 2018 Valentina Gambino

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono - quasi sicuramente - la coppia più attesa di questa prima edizione di Temptation Island Vip. I due ragazzi si sono conosciuti ed innamorati nel corso del trono classico di Uomini e Donne. Lei, dopo avere conquistato l'ambita poltrona rossa, ha anche rischiato di perderlo per via di una bugia detta alla redazione (poi smascherata da un ex corteggiatore che aveva avuto una storia con lei). I due ragazzi, decisamente affini e innamorati, hanno superato le avversità e la loro storia d'amore procede a gonfie vele. Raggiunti dal settimanale Uomini e Donne Magazine, la giovane 19enne non ha nascosto una certa curiosità: "Mi piacerebbe avere l’opportunità di vedere come il mio fidanzato si possa rapportare alle altre ragazze. Lui durante il mio percorso, di 7 mesi, sul trono di Uomini e Donne, ha avuto modo di vedere esattamente come io mi potessi comportare con altri ragazzi. Io non ho scheletri nell’armadio e da quando c’è lui al mio fianco, dal punto di vista del cuore, non mi spaventa più nulla".

Nilufar e Giordano, le parole prima della partenza

Nilufar e Giordano, stanno vivendo una vera estate d'amore. Il loro bilancio infatti, è assolutamente positivo. "La cosa più difficile e strana è vivere il nostro amore sotto gli occhi di tutti. Però oggi sono felice. Litighiamo sempre e spesso, ma siamo felici insieme. Sono molto legata a lui e sono felice della persona che è. Siamo una coppia normale", ha confidato l'Addati. Di seguito, ha detto la sua anche Mazzocchi che, al contrario della sua dolce metà, si è mostrato un poco intimorito da questa nuova esperienza. Così come ha potuto precisare, la storia con Nilufar è la prima seria della sua vita: "Io non sono troppo convinto. Mi fa un po’ paura. Non sono un fidanzato modello. Non ho mai avuto una relazione importante e stabile e sono impreparato. Spesso sono fuori e non riesco a darle le attenzioni che vorrebbe e che si meriterebbe. Non posso poi nascondere che Nilufar è molto gelosa...". Come andrà a finire? La prima puntata di Temptation Island Vip si sta lentamente avvicinando... prevediamo notevoli colpi di scena.

