The dressmaker - Il diavolo è tornato/ Su Rete 4 il film con Kate Winslet e Liam Hemsworth (oggi, 20 agosto)

Su Rete 4 va in onda il film The dressmaker - Il diavolo è tornato con Kate Winslet, Liam Hemsworth e Judy Davis. Il film è diretto da Jocelyn Moorhouse (oggi, 20 agosto 2018)

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

The dressmaker - Il diavolo è tornato su Rete 4

The dressmaker - Il diavolo è tornato è un film drammatico scritto e diretto nel 2015 da Jocelyn Moorhouse (Gli anni dei ricordi, Segreti, Istantanee) ed interpretato da Kate Winslet (Titanic, The reader - A voce alta, Il domani tra di noi), Liam Hemsworth (la saga di Hunger games, The last song, Il potere dei soldi) e Judy Davis (Passaggio in India, Mariti e mogli, Marie Antoinette). La sceneggiatura del film è tratta dall'omonimo romanzo di Rosalie Ham. The dressmaker - Il diavolo è tornato andrà in onda su Rete 4 nella seconda serata di lunedì 20 agosto, alle ore 23.10.

THE DRESSMAKER - IL DIAVOLO è TORNATO, LA TRAMA DEL FILM

Tilly Dunnage (Kate Winslet) ha avuto un'infanzia molto difficile. Nata in un piccolo villaggio australiano da una ragazza madre, è sempre stata discriminata da tutti come prova della scarsa moralità della madre. Ingiustamente accusata della morte del figlio del sindaco, viene richiusa in un collegio, dove cresce completamente da sola. Fuggita in Europa, la ragazza riesce a studiare come stilista e ad affermarsi. Quando torna in patria scopre che le cose al suo villaggio, in tutti questi anni, non sono cambiate. Sua madre Molly (Juny Davis), invecchiata in solitudine e quasi impazzita, vive ancora come un'emarginata, e anche Tlyy stessa viene tenuta alla lontana da tutti. Con il tempo però la giovane riesce a cambiare le cose, e conosce Teddy McSwiney (Liam Hemsworth), un giocatore di football dalla mentalità aperta, uno dei pochi giovani del villaggio ad essere rimasto vicino a Molly ed essersene preso cura. Grazie a Teddy e ad un altro suo amico d'infanzia Tilly comincia a ricostruire anche la morte del ragazzino di cui era stata ingiustamente accusata da piccola. Pian piano Tilly comincia a prendersi le sue rivincite sulle donne del villaggio e raddrizzare alcuni dei torti subiti durante la sua giovinezza. Quando però Teddy decide di darle una prova d'amore e muore in un incidente, tutti cominciano di nuovo a considerare Tilly una ragazza maledetta. La giovane decide così di aderire completamente al ruolo che le viene assegnato dalla comunità e, dopo la morte della madre, organizza una terribile vendetta nei confronti di chi l'aveva ingiustamente maltrattata.

