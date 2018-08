Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello/ Prima foto insieme su Instagram: amore a gonfie vele per la coppia!

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, arriva la prima foto insieme pubblicata su Instagram: amore a gonfie vele per la modella e il pilota di MotoGp....

20 agosto 2018 Anna Montesano

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La coppia, che non ama stare al centro del gossip, si sta godendo l'estate al fianco del pilota del suo cuore. A mostrarlo è una foto, postata dalla modella su Instagram proprio nelle ultime ore. Un gesto che ha stupito tanti, visto la riservatezza che da sempre contraddistingue la coppia. Non sono tanti, infatti, gli scatti dei due insieme, ecco perché quello postato dalla Novello su Instagram nelle ultime ore ha già fatto il pieno di like. Qualche tempo fa, Francesca Sofia Novello ha rilasciato un'intervista a Gazzetta dello sport, confermando la relazione con Valentino Rossi. Proprio in quell'occasione, la modella aveva spiegato il motivo per il quale era restia a pubblicare scatti col pilota di MotoGp e suo fidanzato.

LE RIVELAZIONI DI FRANCESCA SOFIA NOVELLO

Ecco le parole della Novello: "Mi chiedono di postare foto e video con Vale, mi domandano quando ci sposeremo. Ma ho solo 24 anni! Ora come ora è davvero impossibile.E poi quanto veleno... - ha ammesso la modella, per poi continuare - Mi dicono che quella sua ex è più bella di me, che io sto insieme a lui solo per i soldi e per la fama. Ma è pura follia! Se sta insieme a me ci sarà una ragione, o no?". Sulla possibilità di vederla presto al cinema, ha invece dichiarato: "L’idea mi stuzzica. Ma devo ancora schiarirmi le idee. Certo, prima o poi vorrei andare oltre alle fotografie. Oltre alla mia immagine. E mostrare come sono davvero. Le mie emozioni. Quello che provo. Che carattere ho? Diciamo che sono un po’ cazzara come mia madre che è barese. E un po’ determinata come mio padre piemontese, un vero sabaudo. Sono molto solare, ma se mi prefiggo un obiettivo lo devo raggiungere"

