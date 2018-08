X FILES: VGLIO CRDERCI/ Su Rai 4 il film con David Duchovny (oggi, 20 agosto 2018)

X Files: Voglio crederci, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 20 agosto 2018. Nel cast: David Duchovny e Gillian Anderson, alla regia Chris Carter. Il dettaglio della trama.

20 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE GILLIAN ANDERSON

X Files: Voglio crederci è la pellicola di genere fantascienza che viene trasmessa in prima serata a partire dalle ore 21:15. Il film, diretto dal regista Chris Carter, è il secondo che si basa sui personaggi della serie di grande successo X Files. I protagonisti sono infatti i due agenti dell'FBI Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson), i quali sono assegnati alla risoluzione di casi particolarmente misteriosi denominati X Files. Il film si colloca tra la nona e la decima serie, il primo film tratto dal telefilm era del 1998 e si intitolava X Files - Il film (The X Files). In tutto del telefilm sono state girate undici stagioni, l'ultima è del 2018. Il film è stato dedicato alla memoria di Randy Stone, che epr anni si era occupato del casting per X Files e che aveva di fatto messo insieme l'accoppiata vincente formata da David Duchivny e Gillian Anderson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

X FILES: VOGLIO CREDERCI, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Dana Scully, ora che il reparto degli X Files non esiste più, fa il medico in un ospedale civile e si sta occupando di un bambino affetto da una grave malattia cerebrale. Un giorno viene raggiunta da un agente dell'FBI che è in cerca di Fox Mulder, ha bisogno del suo aiuto per risolvere il caso di alcune donne scomparse. Mulder accetta perché il caso lo tocca da vicino, da anni lui è alla ricerca di sua sorella, misteriosamente scomparsa. Le indagini lo portano a conoscere padre Crissman, un religioso dal dubbio passato che sostiene di avere delle visioni che potrebbero condurre a scoprire chi è che rapisce e uccide le donne scomparse. Dana non gli crede, ma Mulder è propenso invece a dargli ascolto.

© Riproduzione Riservata.