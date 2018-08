AMERICAN PIE-NUDI ALLA META/ Su TV8 il film con Eugene Levy (oggi, 21 agosto 2018)

American Pie presenta: Nudi alla meta, il film in onda su TV8 oggi, martedì 21 agosto 2018. Nel cast: Eugene Levy e John White, alla regia Joe Nussbaum. Il dettaglio della trama.

21 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su TV8

NEL CAST JOHN WHITE

American Pie presenta: Nudi alla meta è una commedia del 2006 diretta da Joe Nussbaum (Sydney White - Biancaneve al college, Sleepover, Prom - Ballo di fine anno) ed interpretata da Eugene Levy (Campioni di razza, A mighty wind - Amici per la musica, Il ritorno della scatenata dozzina), John White (Wild cherry, Boy toy, La leggenda della palude) e Christopher McDonald (Un tipo imprevedibile, Requiem for a dream, Superhero - Il più dotato fra i supereroi). Si tratta del quinto capitolo della saga cinematografica di America Pie. Come il precedente è più uno spin off che un sequel diretto dei primi 3 film ed è stato distribuito direttamente in DVD, senza passare per le sale cinematografiche. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN PIE PRESENTA: NUDI ALLA META, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Eric Stifler (John White), cugino di Matt e Steve, protagonisti della saga di Amiercan Pie, è arrivato alla fine dalle superiori ancora vergine, cosa che gli impedisce di tenere alto il nome della famiglia, composta principalmente da donnaioli. Questo è dovuto a Tracy (Jessy Schram), sua ragazza da due anni ma che ancora non si sente pronta a perdere la verginità. I suoi migliori amici Ryan (Ross Thomas) e Cooze (Jake Siegel) non perdono occasione per far pesare ad Eric la sua verginità. Conscia del desiderio del suo ragazzo e spaventata alla possibilità di perderlo, Tracy gli concede un weekend di libertà in occasione di una visita all'università frequentata da un suo cugino Dwight (Steve Talley). Proprio in questo fine settimana nel campus si tiene la tradizionale corsa del miglio nudo. Qui Eric incontra Noah Levenstein (Eugene Levy), protagonista della prima trilogia di film ed inventore della competizione. In quest'occasione tutti i partecipanti alla corsa riescono a trovare ragazze disponibili con cui concludere. Anche Eric trova una ragazza pronta a concedersi a lui, ma all'ultimo momento il ragazzo si lascia assalire dai dubbi. A casa c'è Tracy che lo aspetta, ancora vergine. Lui sa benissimo che gli ha concesso questa possibilità di "svago" solo per placare i suoi bollenti spiriti, ma non è per nulla contenta di ciò che lui sta per fare. Eric ha il permesso di Tracy, lo sa bene, ma si sente comunque come se stesse per tradirla. Le parole di Noah potrebbero aiutarlo a prendere la decisione migliore.

