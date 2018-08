APOCALYPSE NOW REDUX/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando (oggi, 21 agosto 2018)

Apocalypse now redux, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 21 agosto 2018. Nel cast: Marlon Brando, Martin Sheen e Robert Duvall, alla regia Francis Ford Coppola.

21 agosto 2018

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MARTIN SHEEN

Apocalypse now redux è un film bellico distribuito nel 2001, diretto da Francis Ford Coppola (la saga de Il padrino, Dracula di Bram Stoker, La conversazione) ed interpretato da Marlon Brando (Un tram che si chiama desiderio, Ultimo tango a Parigi, Fronte del porto), Martin Sheen (The departed - Il bene e il male, La rabbia giovane, la serie tv West Wing - Tutti gli uomini del presidente) e Robert Duvall (Terra di confine - Open range, Il buio oltre la siepe, The judge). La pellicola ripropone lo stesso cast di protagonisti de Il padrino, diretto dallo stesso Coppola. Questo film è la versione rimasterizzata ed estesa del classico Apocalypse now, distribuito originariamente nel 1979. Questa versione in Italia è stata anche completamente ridoppiata. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

APOCALYPSE NOW REDUX, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Anno 1969, Vietnam. Il capitano Benjamin L. Willard (Martin Sheen) è al fronte con un incarico ufficiale, ma in realtà gestisce le operazioni sotto copertura della CIA in territorio bellico. Nonostante sia molto provato, sia fisicamente che psicologicamente, dallo sforzo bellico, a Willard viene affidata una nuova missione, risalire il fiume Nung, trovare un ufficiale disertore ed ucciderlo. Il colonnello Krutz (Marlon Brando) è infatti colpevole di avere abbandonato i Berretti verdi per mettersi alla guida di un gruppo di sbandati e disertori americani, ora rifugiati nelle foreste della neutrale Cambogia. La sua missione è infiltrarsi nelle fila dei disertori ed eliminare il loro capo. Un altro ufficiale, prima di Willard, era stato incaricato della missione, ma pare essersi unito al gruppo di ribelli. Willard riesce rapidamente a recuperare lucidità e parte per la sua missione. A bordo del naviglio su cui si svolge la prima parte del tragitto Willard ha occasione sia di leggere i dossier su Krutz, che sembrano confermare i sospetti dello Stato Maggiore, sia di conoscere l'equipaggio che gli è stato assegnato per la missione, composto da un eterogeneo gruppo di militari.

