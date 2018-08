Adriana Volpe, esordio da autrice tv con Profumo d'estate/ "Un sogno che si avvera, programma a costo zero"

Adriana Volpe (Instagram)

Adriana Volpe, esordio da autrice tv con Profumo d'estate: la celebre conduttrice protagonista su Rai 2 con un programma scritto da lei, un vero e proprio “sogno che si avvera”. Un altro impegno televisivo per l’ex modella di Trento, che dal 29 settembre 2018 ritornerà al timone di Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2 con Massimiliano Ossini e che sarà tra i concorrenti del celebre programma Pechino Express insieme a Marcello Cirillo, ex compagno de I Fatti Tuoi con il quale formerà la coppia de I Mattutini. Ma la gioia è enorme per l’esordio da autrice televisiva, in programma il prossimo sabato 25 agosto 2018 su Rai 2 per tre settimane. “Per la prima volta conduco un programma che è ideato, scritto e condotto da me”, le parole di Adriana Volpe ai microfoni di Libero.

"UN SOGNO CHE SI AVVERA"

Un programma cucito addosso “come un abito sartoriale”, con Adriana Volpe che ha poi sottolineato: “Sono stati mesi di grandi sacrifici, di notti insonni e lunghe giornate di lavoro, ma il risultato mi dà una soddisfazione pazzesca. Spero possa essere l’inizio di un nuovo percorso”. L’ex conduttrice de I Fatti Tuoi porterà i telespettatori in diverse zone dell’Italia, dal Friuli alla Puglia passando per la Lombardia e il Veneto, con interviste e rubriche ad hoc. Al suo fianco, tra gli altri, l’inviato Andrea Pelizzari e la comica Valentina Persia. Adriana Volpe ha poi evidenziato nell’intervista rilasciata a Libero: “Ho voluto scrivere un programma che trattasse temi legati alla famiglia, ai valori, allo stile e all’eleganza, con una pennellata qua e là, di comicità”. Un “programma a costo zero”, afferma la trentina, realizzato con “un investimento produttivo importante ma senza pesare sulle casse della Rai perché si tratta di un branded content”.

