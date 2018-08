Al Bano Carrisi spaventa Romina Power/ Video, il cantante si arrampica sul palco durante il concerto: "Scendi"

Al Bano Carrisi spaventa Romina Power durante il loro ultimo concerto. Il cantante si arrampica sul palco e spaventa l'ex moglie e il pubblico che urla "Scendi"

21 agosto 2018

Al Bano Carrisi, durante una sua esibizione, scavalcato l’impalcatura delle luci del palco cantando per diversi secondi appeso nel vuoto. Un gesto che ha fatto impazzire i tantissimi fan che hanno rivisto il tutto attraverso un video su Facebook. L'ex moglie Romina Power è apparsa invece visibilmente preoccupata dal gesto inaspettato di Al Bano che è stato invitato anche da alcune persone del pubblico a scendere. Per fortuna tutto è andata per il verso giusto con il cantante di Cellino San Marco non nuovo ad iniziative del genere, basta pensare a quello che accadde nel 2015 quando fu immortalato dai fan in alcuni scatti mentre salutava i suoi fan arrampicandosi in equilibrio precario. Intanto, in un'intervista concessa al settimanale Oggi, Al Bano sembra aver cambiato idea sul ritiro dalle scene: “Correggo il tiro. La musica è così totalizzante nella mia vita che non posso onestamente dire: lascio e me ne vado”.

LE DICHIARAZIONI DI AL BANO SULLA SUA SALUTE

Interessanti anche le dichiarazioni sui problemi di salute che fanno capire ancora meglio le intenzioni di Al Bano sul suo futuro: “Ho avuto alcuni problemi di salute che mi hanno fatto capire che devo rivedere tutto il mio andamento interno e ristabilizzarlo come dico io per sentirmi Al Bano al 100 per cento”, ha aggiunto ancora: “Ora viaggio all’80 per cento. Devo recuperare altri ritmi, ma non abbandonerò mai la musica”. Ottime notizie quindi per i tantissimi fan di un cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Inoltre le performance fuori programma fanno impazzire i fan e preoccupare la Power.

