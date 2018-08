Alessandro Siani / Torna in tv dopo lo spettacolo all'Arena del sud (Hit the road man)

Alessandro Siani, l'attore e comico torna in televisione dopo lo spettacolo che l'ha visto protagonista all'Arena del Sud. Grande attesa da parte del pubblico per lui. (Hit the road man)

Alessandro Siani, Hit the road man

Alessandro Siani è ritornato a Castellabate in seguito alle riprese di uno dei suoi film di successo, Benvenuti al Sud. La pellicola diretta da Luca Miniero nel 2010 in cui fa coppia con Claudio Bisio come protagonista ha permesso all'attore di aumentare la propria popolarità. Ed ora è arrivato il momento di ritornare nella cittadina del Cilento, nel Salernitano, grazie al suo nuovo spettacolo Felicità tour. Siani ha raccolto una folla di ammiratori lo scorso 16 agosto, quando il suo live è andato in scena presso l'Arena del Sud, sottolineando subito dopo "la verità è che non me ne sono mai andato". Uno spettacolo interattivo che ha permesso all'artista di entrare in contatto diretto con il pubblico, che in questi giorni ha lasciato la propria testimonianza sui suoi profili social. "Emozioni senza fine, da rivivere all'infinito", scrive infatti una fan ringraziando l'attore. Alessandro Siani sarà inoltre ospite della puntata di Hit The Road Man che andrà in onda su Canale 5 questa sera, martedì 21 agosto 2018. Non è la prima volta che il comico incontra il conduttore Pascal Vicedomini, che ha avuto modo di incontrarlo anche l'anno scorso. In quell'occasione Siani si trovava a Napoli, scherzando sul fatto che il conduttore avesse raggiunto in realtà la città per vedere il figlio di Charlie Chaplin. "Andate a vedere il cinema all'aperto, se state stretti", ha consigliato invece al pubblico per riuscire a gestire le vacanze estive. "Se dobbiamo andare andiamo, se non dobbiamo andare non andiamo", continua poi nel suo intervento ironico citando un famoso detto in dialetto barese. Clicca qui per rivedere l'intervista ad Alessandro Siani.

NIENTE VACANZE IN AGOSTO

Niente vacanze in agosto per Alessandro Siani, che ha preferito rimanere nella sua Napoli per la giornata di Ferragosto. Prima di continuare a lavorare, fra incontri con i ragazzi del Festival di Giffoni a fine luglio ed il suo La felicità tour che gli ha permesso di mettere in scena qualche live vincente. Secondo il comico, chi rimane a Napoli per la giornata più torrida dell'anno si divide inoltre in due categorie, chi rimane chiuso in casa e chi invece preferisce uscire. "Di solito guardano la televisione", sottolinea in un'intervista a La Repubblica, ironizzando su come le repliche della fiction di Don Matteo non manchino mai fra le preferenze di chi non vuole mettere il naso fuori di casa. "Ormai avrà risolto lo stesso caso almeno venti volte", continua ancora, parlando poi di chi in realtà preferisce non uscire per non subire furti oppure perché magari non c'è una farmacia aperta. Anche coloro che preferiscono uscire si dividono in due fazioni: chi pensa che ci sia troppa gente e chi invece si lamenta se non c'è nessuno lungo le strade. "Bisogna partire a giugno e settembre", afferma poi come consiglio per le famose partenze intelligenti.

© Riproduzione Riservata.