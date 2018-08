Attacco a Belen e Chiara Ferragni / Foto, le due colpite dagli hater per alcune immagini su Instagram

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Attacco a Belen e Chiara Ferragni

Belen Rodriguez e Chiara Ferragni sono sempre sulla bocca di tutti. Bellissime entrambe, giovani, famose sono per diversi motivi tra i personaggi più cliccati sul web. La prima è una showgirl diventata famosa non solo per la sua bellezza perché nel tempo ha dimostrato di saper cantare, ballare e anche recitare. Dall'altra parte invece una influencer che grazie al suo gusto per la moda ha sfruttato la mania del momento ed è diventata famosa per i social network. Le due sono state attaccate per alcuni scatti su Instagram, cosa che non è sicuramente nuova ma che non finisce di stupire. Le due sono molto attive sui social e specialmente su Instagram dove con i loro fan condividono momenti della loro vita personale. Per Belen Rodriguez è più una passione, mentre per Chiara Ferragni si tratta proprio di un lavoro. Non tutti però apprezzano e spesso sotto le foto nascono dei veri e propri dibattiti tra chi attacca e chi prova a difendere.

LE NUOVE ACCUSE

Di recente Chiara Ferragni era stata beccata per una foto in cui la vedevamo con una gonna in latex, ora torna sotto i riflettori per una immagine che la vede in costume. Accuse pesanti per una ragazza che ha dimostrato sempre integrità morale e la voglia di costruirsi una famiglia con Fedez anche se molto giovane. Diverso è il discorso fatto per Belen Rodriguez che stavolta non è stata accusata per una foto un po' più spinta delle altre, ma per un volo con un aereo privato. Sono tantissimi quelli che l'hanno accusata di ostentare la sua ricchezza e di non rispettare chi invece in questo momento storicamente difficile fa fatica ad arrivare a fine mese. Addirittura c'è chi tira fuori, in un contesto davvero difficile da capire, la tragedia del Ponte Morandi di Genova. Gli hater non si fermano e i social non sanno come difendersi, finirà prima o poi questo show?

