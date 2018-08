Belen Rodriguez e Andrea Iannone, passione a Formentera / Foto: baci e "palpatine hot" per la coppia!

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, scoppia la passione a Formentera. Il settimanale Chi ha immortalato la coppia tra baci appassionati e "palpatine hot"

21 agosto 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Scoppia la passione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e, ad immortalare la coppia durante una romantica giornata in barca, è ancora una volta il settimanale Chi. Il numero in edicola domani, 22 agosto, pubblica in esclusiva le foto della showgirl argentina e del pilota di MotoGp tra baci di fuoco, palpatine hot e abbracci romantici. Come riporta TgCom24: "Dopo mesi di turbolenza e tira e molla, pare che le acque per la coppia Belen Rodriguez e Andrea Iannone si siano calmate. Il settimanale "Chi" li ha sorpresi in barca a Formentera e pubblica le foto, che Tgcom24 anticipa in esclusiva, della loro passione ritrovata." Foto che scacciano definitivamente le voci di chi li voleva in crisi negli ultimi mesi e, addirittura, vicini alla rottura. Le cose, infatti, sarebbero molto diverse da quanto il gossip ha fatto intendere.

UN FIGLIO IN ARRIVO PER LA COPPIA?

Per Belen Rodriguez e Andrea Iannone pare sia un momento davvero sereno e molto felice, tanto che la coppia starebbe finalmente pensando di allargare la famiglia. La showgirl argentina, intervistata di recente dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere: "Ultimamente Santiago chiede spessissimo di avere un fratellino. Se fosse il momento giusto sarei già incinta. - e ancora - Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene. Comunque diventare madre mi ha cambiata".

