Blu Profondo/ Su Canale Nove il film con Samuel Lee Jackson (oggi, 21 agosto 2018)

Su Canale Nove va in onda Blu Profondo con nel cast Thomas Jane, Saffron Burrows, LL Cool J, Michael Rapaport, Stellan Skarsgard e Samuel Lee Jackson. (oggi, 21 agosto 2018)

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Blu Profondo, Canale Nove

Blu profondo va in onda Martedì 21 agosto sul canale Nove del digitale terrestre in prima serata, alle ore 21:25, il film thriller è diretto nel 1999 dal regista Renny Harlin. Il film è stato girato tra Messico e California e segue il filone dei film che hanno come protagonisti quali aggressivi, inaugurato nel 1975 da Steven Spielbeerg con il suo film Lo squalo (Jaws). Gli attori protagonisti sono Thomas Jane (Carter Blake), Saffron Burrows (Susan McCallister), LL Cool J (Sherman Dudley), Michael Rapaport (Tom Scoggins), Stellan Skarsgård (Jim Whitlock) e Samuel L. Jackson (Russell Franklin). Il film costò circa 80 milioni di dollari e ne incassò in tutto il mondo circa il doppio.

BLU PROFONDO, LA TRAMA DEL FILM

La dottoressa Susan è a capo di un gruppo di ricerca che sta tentando di mettere a punto una cura contro il morbo di Alzheimer. A tale scopo vengono usati come cavie degli squali, il cui cervello è molto simile a quello umano. Susan e gli altri si trovano a bordo di una piattaforma in mezzo al mare quando tentano l'esperimento definitivo che non va come sperato. Lo squalo a cui doveva essere iniettato il siero medicinale si ribella, stacca il braccio a uno dei dottori e fugge via. Intanto si scatena una tempesta che danneggia la piattaforma e libera anche gli altri squali, i quali si dimostrano particolarmente aggressivi. Susan è costretta a rivelare a tutti la verità: gli esperimenti condotti sugli animali hanno ottenuto di renderli più intelligenti, e infatti gli squali ora sembrano ben consapevoli di cosa dover fare per sterminare i loro aguzzini.

