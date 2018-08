Chi è Jimmy Bennett/ Da baby star del cinema a cantante, fino all'accusa di stupro ad Asia Argento

Chi è Jimmy Bennett, la baby star che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale: dal cinema al mondo della musica, fino alle accuse shock nei confronti dell'attrice italiana

Jimmy Bennett (Wikipedia)

Chi è Jimmy Bennett? Questa è una delle domande che si stanno ponendo da ormai diverso tempo gli amanti del mondo del cinema ma non solo, con il giovane attore e musicista che ha accusato l’attrice Asia Argento di averlo violentato sessualmente quando era ancora minorenne. Una vicenda che sta facendo grande scalpore, con l’attrice italiana tra le prime a denunciare il produttore Weinstein e tra le più fiere rappresentanti del movimento #MeToo. Secondo le ultime indiscrezioni, la figlia di Dario Argento si sarebbe accordata per pagare 380 mila dollari a Jimmy Bennett per il suo silenzio. Ma, rinnoviamo la domanda, chi è Jimmy Bennett? Nato il 9 febbraio del 1996 a Seal Beach, l’attore statunitense è molto conosciuto per le sue apparizioni fin da giovanissimo in film molto conosciuti: da Un’impresa da Dio passando per Orphan, fino a Il Mistero della pietra magica.

LA CARRIERA CINEMATOGRAFICA

Lungo l’elenco dei film che lo hanno visto tra i protagonisti, il primo risale al 2003, quando aveva appena sette anni: parliamo de L’Asilo dei Papà, regia di Steve Carr. Il suo secondo film cinematografico è l’opera prima di Asia Argento da regista, ovvero Ingannevole è il cuore più di ogni cosa del 2004. Successivamente ha fatto parte del cast di altri lungometraggi molto conosciuti: Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy), regia di Adam McKay (2004), Hostage, regia di Florent Emilio Siri (2005), Amityville Horror (The Amityville Horror), regia di Andrew Douglas (2005), Firewall - Accesso negato (Firewall), regia di Richard Loncraine (2006), Poseidon, regia di Wolfgang Petersen (2006), Un'impresa da Dio (Evan Almighty), regia di Tom Shadyac (2007). L'ultima apparizione sul grande schermo risale al 2015, in Bad Asses - Giustizieri da strapazzo in Louisiana (Bad Asses on the Bayou), regia di Craig Moss.

DOPO IL CINEMA, LA MUSICA

Oltre al cinema, Jimmy Bennett ha registrato numerose apparizioni in alcune serie televisive molto conosciute negli Stati Uniti d’America, ma non solo: parliamo di Everwood, Gilmore Girls, Perception e Garfunkel and Oates. Un talento, quello di attore, che gli è valso anche alcuni premi importanti: ha vinto lo Young Artist Award sia nel 2005, per The Polar Express, che nel 2010, per Short. Nel 2011 Jimmy Bennett ha iniziato anche il suo percorso da cantante: nell’agosto di quell’anno infatti ha pubblicato il suo singolo di debutto “Over Again”. Infine, segnaliamo che il giovane artista oggi 22enne ha prestato la voce in due videogiochi: Kingdom Hearts II e Kingdom Hearts II: Final Mix +, nel ruolo di Roo.

