Chicago P.D./ Anticipazioni 21 agosto: “Ragazze problematiche”, “Doppia Vita” e “Improbabile sospettato”

Chicago P.D./ Ecco le anticipazioni sulle trame in onda il 21 agosto: “Ragazze problematiche”, “Doppia Vita” e “Improbabile sospettato”, i titoli degli episodi.

21 agosto 2018 Valentina Gambino

Chicago P.D., trame e anticipazioni

I protagonisti di Chicago P.D. sono nuovamente pronti come non mai ad affrontare e combattere la malavita che imperversa nelle strade, in qualunque modo. La serie poliziesca (nata da una costola di “Chicago Fire”, così come “Chicago Med”) viene trasmessa su Italia 1 con i nuovi episodi dal 24 luglio. La quarta stagione prima di adesso infatti, non era mai stata mandata in onda in chiaro. Ritroviamo così, nella prima serata della rete giovane di Casa Mediaset, Hank Voight (interpretato da Jason Beghe), il capo dell’Unità Intelligence, e il suo vice Antonio Dawson (Jon Seda): due massicci eroi pronti a tutto pur di non indietreggiare nella lotta contro la criminalità. Con loro ricompaiono gli altri personaggi cari agli estimatori della serie, come Erin Lindsay (Sophia Bush), Adam Ruzek (Patrick John Flueger) e Kevin Atwater (Laroyce Hawkins): detective valorosi ma anche individui sensibili, con un passato tormentato e la viva aspettativa di mettere un po’ d’ordine nelle loro complicate esistenze.

Nel frattempo, al Dipartimento di Polizia di Chicago l’aria sarà sempre più tesa. I fan hanno avuto conferma di questo, già dai primissimi episodi della nuova stagione. Stasera su Italia 1, andranno in onda tre episodi dal titolo “Ragazze problematiche”, “Doppia Vita” e “Improbabile sospettato”. Ecco a seguire, le anticipazioni sulla trama. Nel primo episodio, il ritrovamento del corpo senza vita di una giovanissima ragazza porterà la squadra a ricercare su una struttura riabilitativa per ragazze problematiche, il Brady. Jay Halstead a questo punto, s’infiltrerà sotto copertura e cerca di avvicinare una delle ragazze per avere delle valide informazioni. Nel secondo episodio, una abitazione salta in aria e al suo interno viene trovato il corpo di un uomo reso sfigurato dalle fiamme. Nel frattempo, sale l’agitazione tra i membri della squadra quando si sparge la voce che Rixton possa essere la talpa che ha portato all'incriminazione di tutti i suoi ex colleghi. Nel terzo ed ultimo episodio della serata, Ruzek ritorna al termine della missione sotto copertura, ma Voight gli respinge un posto ali'intelligence. Un vecchio amico di Lindsay, ora informatore, le dice che un uomo sta tentando di trovare un killer per far ammazzare il possibile assassino della figlia. In cambio le chiede di far uscire dalla galera il fratello.

