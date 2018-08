Dolph Lungren / Il successo nel ruolo di Ivan Drago nella saga di Rocky (Hit the road man)

Dolph Lundgren ha raggiunto la sua popolarità grazie al ruolo di Ivan Drago in uno dei capitoli della saga Rocky e si prepara a rivestire di nuovo i panni del pugile russo. Creed 2 è infatti il nuovo sequel su Rocky Balboa, per ora in registrazione grazie alla guida del regista Steven Caple Jr e la partecipazione indiscussa della star storica Sylvester Stallone. In Rocky IV, Drago e Balboa si sono infatti scontrati sul ring in seguito alla morte di Apollo Creed, padre dell'Adonis Creed che sarà al centro del nuovo sequel e che verrà interpretato da Michael B Jordan. Non è l'unico lavoro che quest'anno verde Lundgren ritornare sul grande schermo, data la produzione di The Tracker di Giorgio Serafini, che lo vede nel ruolo di protagonista ed al fianco di Anna Falchi. L'attore ha partecipato infatti alle riprese che lo corso marzo sono state effettuate a Taranto, mentre questa sera, martedì 21 agosto 2018, sarà fra gli ospiti della nuova puntata di Hit The Road Man. In questi giorni in realtà Dolph Lundgren si trova nel Nord della Svezia per le vacanze, al fianco dei migliori amici di infanzia e nella regione di Norrland. L'artista si mostra infatti al fianco dei due amici storici, incontrati quando aveva appena 13 anni e viveva in Paese. Clicca qui per vedere la foto di Dolph Lundgren.

NON SOLO ROCKY

Il successo ottenuto con Rocky IV non è stato l'unico ad accendere le luci su Dolph Lundgren e le sue abilità come attore. Anche se il film dell'85 gli ha permesso di raggiungere un'estrema popolarità, la carriera dell'artista può contare anche su altri successi, come la partecipazione nel film di Sylvester Stallone del 2010, dal titolo I mercenari - The Expendables, che gli ha permesso di ritornare al centro dell'attenzione mondiale. Ad aver scatenato il gossip di recente non è stata tuttavia la carriera cinematografica di Lundgren, quanto il recente acquisto di una casa a Los Angeles. Il valore è stato stimato attorno ai 3,9 milioni di dollari, come ricorda Blick, una spesa consistente che gli ha permesso di ottenere una proprietà del Sunset Boulevard, in California, corredata di piscina, quattro camere da letto e molto altro ancora, come i due camini, la terrazza sul tetto con una vista su Los Angeles ed una cabina armadio da fare invidia alle appassionate di shopping. Ovviamente non può mancare anche lo spazio per le auto, una delle sue più grandi e note passioni, a cui ha destinato due garage biposto.

