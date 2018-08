ENRICO PAPI/ I segreti del suo cambio look: "Ecco come sono dimagrito"

Enrico Papi, conduttore di Guess my Age, svela i retroscena del suo dimagrimento: "Non mangio pasta né a pranzo né a cena e passeggio molto. E poi ho un figlio di 10 anni".

21 agosto 2018 Rossella Pastore

Enrico Papi

Enrico Papi è in gran forma. Soprattutto fisica: "Tempo fa ho fatto una dieta che mi ha cambiato", racconta a TV Sorrisi e Canzoni, "prima ero un po' cicciottello". Dopo una pausa lunga anni, il conduttore di Sarabanda è tornato in tv pieno di buoni propositi. Nell'intervista dichiara di essere partito da se stesso: "Sono passato dalla taglia 52 alla 46. Ora nelle foto sembro il figlio di quello che ero un tempo". E ha proposito di figli: "Ne ho uno, Iacopo, di 10 anni". Dieta e sport sì, ma senza esagerare. Basta la vita da papà: è quello il segreto per mantenersi giovani. Quanto ai fondamentali, "non mangio più pasta a pranzo e a cena e non faccio più footing, preferisco passeggiare. A volte vedo passare questi cinquantenni che corrono sudati ad agosto e dico: 'Ma sono matti!'". Non è questione d'età: lui, per esempio, si sente molti meno anni. 53? "Non so di cosa parli. Per me bisogna leggere 35".

Per l'età, lui che conduce Guess my Age, ha un altro trucco: "Quelli allegri, positivi, che sdrammatizzano sembrano più giovani. L'unico problema è che la mia spensieratezza, da alcuni, viene scambiata per superficialità". L'età biologica non l'ha mai misurata: "No, però di cervello posso avere tra i 16 e i 18 anni e come intraprendenza sono ancora un trentenne". La cosa più fuorviante sono i capelli: "Ormai si tingono tutti. Le donne sono tutte bionde, non ci sono più le anziane 'grigie'". E di quelli che non dichiarano l'età, può solo pensare bene. "Anzi, sono a favore. Nei giornali toglierei le parentesi tonde che contengono l'età dei personaggi, lascerei solo il segno zodiacale". Detto fatto.

