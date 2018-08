Elena Santarelli, il figlio Giacomo ancora in cura/ Come sta? "Non voglio fare il bollettino medico"

Elena Santarelli ha risposto alle domande di alcuni follower sullo stato di salute di suo figlio Giacomo. Il piccolo, infatti, è ancora in cura a causa di un tumore. Ecco le sue parole

21 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Sono in molti, in queste ultime settimane, a chiedere a Elena Santarelli notizie su suo figlio: il piccolo Giacomo, di soli 9 anni, è attualmente alle prese con la sua battaglia contro il tumore che ha fatto capolino nella sua vita solo pochi mesi fa. La showgirl, sempre attiva sui social nel confrontarsi con le altre mamme, ha però ammesso di non volersi esprimere sull'attuale stato delle cure e, a una fan che le ha chiesto aggiornamenti sullo stato di salute di suo figlio, ha risposto con queste parole: "Non ho mai parlato di peggio o meglio, so che lo fate con affetto ma non voglio rispondere a questa domanda - si legge sul profilo social della showgirl - Quando finiranno le cure sarà motivo di gioia per tutti e lo comunicherò. Non mi lamento, non sono negativa ma non voglio fare il bollettino medico di mio figlio". L'intento di Elena Santarelli è quello di evitare continui aggiornamenti sullo stato di salute del bambino, considerando che, molto spesso, gli esiti delle cure non riservano risposte certe con costanza.

"Deciderà lui un premio per la fine delle cure"

Nel rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram, Elena Santarelli ha chiarito che il bambino, nonostante sia ancora nel bel mezzo delle cure, continua a condurre la stessa vita di prima. Ecco le sue parole: "Già ora fa quasi tutto quello che vuole. Siamo dei bravi genitori che lo accontentano in tutto e cercano di fargli fare una vita super normale, senza fargli pesare nulla, soprattutto la malattia". In vista della fine delle cure, però, Elena Santarelli ha annunciato di voler riservare a suo figlio un regalo speciale e sarà proprio il piccolo Giacomo a decidere di cosa si tratta: "Magari deciderà lui un premio per la fine delle cure e mamma e papà lo esaudiranno". Nonostante le cure, la showgirl ci tiene a precisare inoltre che il suo bambino non ha mai rinunciato agli studi e che si è subito attivata affinché non restasse indietro con le lezioni: "Quando non poteva studiava con insegnanti privati a casa, video call con la classe seguendo le lezioni. Spesso studia con me e mio marito. Ha sempre fatto il suo dovere, il mio amore grande. La normalità è la cosa più bella che si possa fare in questo caso".

© Riproduzione Riservata.