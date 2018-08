Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi / Foto, vacanza d'amore a New York 8 mesi dopo l'addio a Briatore

A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci si gode una vacanza d'amore con il suo nuovo compagno, l'imprenditore Francesco Bettuzzi

21 agosto 2018 Anna Montesano

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi (Chi)

Mentre il piccolo Nathan Falco è in Sardegna assieme al papà Flavio Briatore, e si diverte al Billionaire di Porto Cervo al fianco di Fedez, Elisabetta Gregoraci è a New York in dolce compagnia. Al fianco della nota conduttrice, che ha da poco concluso l'avventura estiva con Battiti Live, c'è Francesco Bettuzzi, il suo nuovo compagno. Il settimanale'Chi', in edicola da mercoledì 22 agosto, ha pubblicato in esclusiva le foto della vacanza d'amore a New York della showgirl calabrese con il nuovo compagno. Un viaggio romantico che arriva 8 mesi dopo la separazione ufficiale e consensuale da Flavio Briatore, che al momento non risulta impegnato con un'altra donna. Il settimanale pubblica gli scatti che ufficializzano il legame della bellissima conduttrice all'imprenditore parmense e che li ritraggono molto teneri e complici.

Chi è Francesco Bettuzzi

I due infatti appaiono sereni e davvero molto felici. Passeggiano per le affollate vie americane tra abbracci in strada, sorrisi e uno spuntino al volo. Non è la prima volta che i due vengono paparazzati insieme, eppure gli scatti pubblicati nel nuovo numero confermano definitivamente che nel cuore di Elisarebbe c'è un nuovo amore. Ricordiamo che Francesco Bettuzzi ha 42 anni, originario di Parma, ed è un imprenditore nel settore cosmetico per un brand di cui Elisabetta Gregoraci è proprio testimonial. I due si conoscono ormai da anni, ma solo negli ultimi tempi la collaborazione professionale pare si sia trasformata in qualcosa di più importante, dando inizio ad una relazione.

