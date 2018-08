Emma Marrone / La cantante salentina in vacanza (Hit the road man)

Emma Marrone, la cantante salentina è in vacanza dopo una stagione musicale davvero piena di impegni. Ha approfittato così del sole d'agosto per rilassarsi. (Hit the road man)

Emma Marrone, Hit the road man

Tempo di vacanza anche per Emma Marrone, che sta approfittando del sole d'agosto per lanciarsi nelle avventure a tutto relax al fianco di un gruppo di amici. Tutto come sempre documentato sui suoi profili social, dove la salentina ha condiviso con i fan diversi scatti che la riprendono in spiaggia o armata di un vestito bianco che risalta l'abbronzatura, in attesa di raggiungere una meta per la serata. In sua compagnia gli storici amici, la manager Francesca Savini, la cantautrice Naskà e il cantante Antonino Spadaccino. Selfie e Stories di Instagram diventano così materiale prezioso per i followers della Brown, oltre che a confermare il sostegno che la cantante sta offrendo all'amico Antonio in previsione della sua entrata nel cast di X Factor versione UK. Emma Marrone sarà inoltre ospite di Hit The Road Man, per una puntata che andrà in onda questa sera, martedì 21 agosto 2018, su Canale 5. Non è la prima volta che l'artista e il conduttore storico Pascal Vicedomini si incontrano per un appuntamento con il programma: l'ultima intervista risale infatti al 2014, ad un anno di distanza dal successo ottenuto da Emma con la sua hit Amami. "Lavoro tutti i giorni, comprende le domeniche e le festività", afferma pensando ai tanti dischi di Platino ottenuti con estremo sacrificio ed impegno. "Per cercare di arrivare a determinati livelli bisogna mettere da parte tante cose della propria vita", ha sottolineato subito dopo ringraziando gli ammiratori per il sostegno ricevuto. Clicca qui per rivedere l'intervista di Emma Marrone a Hit The Road Man.

LA PROVOCAZIONE LANCIATA DA LO SPIO

Sono trascorsi pochi giorni dalla provocazione lanciata da Lo Spio sulla presunta omosessualità di Emma Marrone. La cantante non è rimasta zitta di fronte al titolone polemico del giornale di gossip, a cui ha riservato parole durissime sui social. Immediata anche la risposta della rivista, che tramite un comunicato stampa ha definito "eccessiva" la sfuriata dell'artista ed ha ricordato come l'ipotesi dell'omosessualità della Brown sia un rumor che circola da anni. "Siamo andati ad approfondire, riportando le tue parole fedelmente", continua il settimanale sicuro di non aver offeso in alcun modo la Marrone. "Non è che sei tu ad avere la coda di paglia?" conclude Lo Spio facendo notare alla cantante come in realtà la sua reazione così infuocata possa nascondere delle sue difficoltà personali nei confronti della comunità gay. Nessuna risposta questa volta da parte di Emma, che si limita a continuare a fare scatti da migliaia di like. In uno degli ultimi si mostra con un'orchidea bianca all'orecchio. "E tu brilla", scrive, forse rispondendo proprio al comunicato stampa della rivista.

© Riproduzione Riservata.