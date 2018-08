FEDERICA PANICUCCI/ Estate da mamma: "Ma sui social niente foto dei bambini"

Federica Panicucci si concede un po' di relax alle Antille. Sono i figli Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, ad accompagnarla in vacanza.

21 agosto 2018 Rossella Pastore

Federica Panicucci

Vacanze alle Antille per Federica Panicucci, che in famiglia si gode la pausa estiva prima di ripartire con Mattino 5. "L'estate è l'unico momento dell'anno in cui posso organizzare i miei viaggi e trascorrere più tempo con i miei figli", racconta a TV Sorrisi e Canzoni, "sono spensierata e mi rilasso completamente". I ritmi della tv sono serrati: "Sia io che i miei figli [Sofia, 13 anni, e Mattia, 11] contiamo i giorni per essere liberi di partire. In queste settimane non ci risparmiamo nulla, non c'è nessuna sveglia". Federica è una mamma giocherellona: "In vacanza, lo ammetto, mi piace viziarli. Non abbiamo orari, a volte pranziamo alle 4 del pomeriggio". Non manca un pizzico di apprensione: "Li ho cresciuti insegnando loro i pericoli a cui possono andare incontro. Sono ragazzi giudiziosi, per mia fortuna, io vigilo ma do loro molta autonomia".

SOCIAL E LIKE

Autonomi sì, ma non sui social: "Ciò che mi spaventa è da un lato il cyberbullismo, dall'altro che possano diventare schiavi dell'approvazione altrui". "La stima", per Federica, "non si costruisce con il numero di like ricevuti in un messaggio". Per fortuna coi ragazzi c'è grande armonia. "Fisicamente Mattia mi somiglia molto, caratterialmente è un vulcano, allegro, divertente e con la battuta pronta. È molto affettuoso e sempre in cerca di coccole. Sofia, invece, è come me precisa, meticolosa e ordinata. Tranne che nella sua cameretta: ogni giorno sembra che sia esplosa una guerra civile". Quanto a lei, Instagram le piace eccome: "Sotto le foto mi chiedono: 'Come fai a mantenerti così in forma?'. La genetica mi aiuta certamente, ma ci metto del mio: ogni giorno mi alleno per dieci minuti e sto attenta a quello che mangio".

