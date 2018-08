Fedez e Chiara Ferragni/ Verso le nozze: il rapper con il figlio di Briatore, Nathan e il debole per la musica

Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più amata dello showbiz si avvicina alle nozze: il rapper è comparso con il figlio di Briatore, Nathan e il debole per la musica.

21 agosto 2018

Fedez e Chiara Ferragni diventeranno marito e moglie tra meno di due settimane. Ad un passo dal sì, tutti gli occhi sono puntati sulla coppia più famosa dello showbiz italiano, tra gossip e novità. Proprio nelle ultime ore, il rapper è stato beccato in compagna di Flavio Briatore e del piccolo Nathan Falco, il figlio avuto dallo showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Il piccolo infatti, pare avere una grandissima passione per la musica, specie per le consolle e dischi. Grazie al papà, anche in futuro non avrà alcuna problematica qualora vorrà esibirsi con deejay set e, tra le altre cose, al fianco dei genitori non mancano di certo le persone famose da cui trarre ispirazione. Nonostante da piccolo sognasse di fare il portiere di calcio, “dall’alto” dei suoi nove anni, il piccolo Nathan probabilmente ha cambiato idea, spostando la sua attenzione sulla musica. Per esercitarsi inoltre, può contare su un intero locale a sua disposizione: il Billionaire. A Porto Cervo, in Sardegna, si è conquistato la scena al fianco dell’ospite della serata, Fedez.

Fedez e Nathan Falco, il rapper in modalità papà

Indossando un cappellino e con un look sportivo, il piccolo Nathan ha conquistato l’attenzione di tutti, Fedez compreso. Il rapper ha fatto le ore piccole con il figlio di Flavio Briatore. Lo scorso anno sempre il figlio di Briatore, aveva preso parte del sound check di Gianluca Vacchi, diventato da poco un acclamato deejay. Fedez anche in questo caso è apparso premuroso e socievole del resto, il giovane rapper è diventato padre da pochissimo. Chiara Ferragni poco prima delle nozze, ha dato alla luce il piccolo Leone, primogenito della coppia. Da pochi giorni il “Baby Raviolo” ha spento le cinque candeline dei primi mesi di vita e così, mentre i genitori regalano Stories agli estimatori, anche il piccolo di casa Lucia-Ferragni sembra sviluppare un grande amore per la musica. Il buon Federico infatti, non perde l’occasione per fargli ascoltare i mostri sacri della musica, da David Bowie a Fabrizio De Andrè.

