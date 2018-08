Fiorello lascia la Rai? / "Salta lo show autunnale. Scelte non gradite e disguidi con l'azienda": lo scoop

Rosario Fiorello lascia la Rai? Il settimanale Chi lancia lo scoop: "Show momentaneamente saltato. Disguidi e problemi con la Rai". Ecco le ultime indiscrezioni

21 agosto 2018

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Rosario Fiorello in Rai, con uno show tutto nuovo e in prima serata, eppure le cose sembra abbiano preso una piega ben diversa. Le ultime indiscrezioni parlano infatti del fallimento del progetto che doveva ritrovarlo conduttore su Rai 1. Lo scoop viene lanciato dal settimanale Chi, che in anteprima annuncia: "Clamoroso. Sembrava già tutto chiuso per lo show autunnale di Rosario Fiorello su Raiuno e il suo ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia, ma Chi, in edicola da mercoledì 22 agosto, rivela che, al momento, lo spettacolo è saltato. All’inizio l’artista voleva ricreare uno studio in un tendone all’aperto, scelta non gradita alla Rai. Poi ulteriori disguidi hanno fatto precipitare il tutto. Per vedere Fiorello, quindi, in televisione bisognerà nuovamente aspettare..."

SHOW SALTATO PER FIORELLO?

Queste sarebbero quindi le motivazioni che hanno portato alla chiusura dello show prima del suo inizio. Di fronte a tali disguidi e all'impossibilità di realizzare il suo progetto, pare che Fiorello abbia deciso di chiudere la collaborazione con l'azienda. A sette anni da Il più grande spettacolo dopo il weekend, Fiorello sarebbe dovuto tornare con un varietà tutto che l'avrebbe visto al fianco di Fabio Rovazzi, videomaker e cantante ormai ex amico di Fedez, che questa estate si sta facendo notare con la hit Faccio quello che voglio. Le puntate previste sarebbero dovute essere quattro e il tutto sarebbe andato in onda tra novembre e dicembre. Ora è davvero tutto saltato o si riuscirà a trovare una soluzione?

