Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata?/ La richiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier

Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata? Ultime notizie, la richiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier: ecco le parole di Lucio Presta

Matteo Renzi (Twitter)

Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata? Non è stata ancora trovata una soluzione circa la messa in onda della docu-serie con protagonista l’ex presidente del Sindaco e la sua Firenze, città della quale è stato sindaco. Dopo quelle effettuate prima dell’estate, negli scorsi giorni sono partite altre riprese del docufilm in otto puntate sulle bellezze della città toscana. Lo stesso ex segretario del Partito Democratico ha commentato su Twitter: “Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un’emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c’è il passato: c’è il futuro #magia”. Ma attenzione alla querelle sulla messa in onda: il format è pensato da Matteo Renzi per essere trasmesso in televisione in seconda serata, ma Mediaset, che vuole acquisirne i diritti, vorrebbe proporlo in prima serata.

IL COMMENTO DI LUCIO PRESTA

Lucio Presta, manager televisivo, ha sottolineato che "non è una questione di soldi, ma di programmazione": le trattative con Mediaset vanno avanti. "Queste puntate, 8, sono state pensate per la seconda serata mentre Mediaset vorrebbe lanciarle in prima" sottolinea il numero uno dell'Arcobaleno Tre, che ha poi rivelato ai microfoni de La Stampa: "Matteo racconta la sua Firenze, i luoghi in cui è cresciuto e dove poi ha portato i grandi del mondo". E ancora: "È la città raccontata da dentro, con un ritmo veloce che niente ha a che vedere con la divulgazione". C'è grande attesa, dunque, per il format lanciato in prima persona dell'ex premier, che punta anche su questo docufilm per rilanciare il Partito Democratico e tentare di recuperare il largo consenso perso nelle ultime elezioni politiche.

Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un’emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c’è il passato: c’è il futuro #magia pic.twitter.com/eEn4QAKiMA — Matteo Renzi (@matteorenzi) 20 agosto 2018

