Franco Nero / L'attore 76enne ha conquistato la ventenne Caren Caiazzo (Hit the road man)

Franco Nero, Hit the road man

76 anni ed un fascino che gli permette ancora di riscuotere consensi nel mondo femminile: Franco Nero ha 76 anni, ma vanta un carisma tale che gli ha permesso di conquistare l'attenzione della ventenne Caren Caiazzo. L'attore si è presentato con la ragazza all'anteprima de La vedova Winchester, promossa la scorsa primavera a Roma grazie alla regia di Helen Miller, lanciandosi in alcune tenerezze immortalate dal settimanale Oggi. Nella stessa occasione Nero ha rivelato di voler riprendere il ruolo di Django, il personaggio ideato da Sergio Corbucci che lo ha consacrato alla gloria. Franco Nero sarà inoltre ospite di Hit The Road Man per la puntata che andrà in onda su Canale 5 questa sera, martedì 21 agosto 2018. Sarà tra l'altro la prima volta che l'attore incontrerà il conduttore e giornalista Pascal Vicedomini, giunto alla quarta edizione del suo programma di successo. Nelle scorse settimane è stata invece Vanessa Redgrave, oggi 81enne ed ancora forte della sua popolarità, a ricevere il Leone d'Oro alla carriera grazie ad una consegna che avverrà durante La mostra del Cinema di Venezia di quest'anno. L'artista ha sposato Nero nel 2006 dopo decenni di passioni e allontanamenti, anche se la loro unione è stata svelata dalla Redgrave solo tre anni più tardi grazie ad un'intervista alla BBC Radio 4.

LA STORIA D'AMORE CON VANESSA REDGRAVE

La storia d'amore fra Franco Nero e Vanessa Redgrave è iniziata nel '67 grazie al film Camelot di Joshua Logan, che li ha visti nei panni di Ginevra e Lancillotto. Una delle relazioni più affascinanti e magiche della cinematografia mondiale, un'unione che tuttavia non inizierà con il classico colpo di fulmine. "Sei sicuro di aver fatto la scelta giusta", dirà infatti Nero al regista, dubbioso sulle qualità di quella donna struccata e con gli occhiali, vestita con jeans bucati, che si presenterà sul set. Sarà la Redgrave a procedere determinata verso la strada di Nero, convinta che l'allora 24enne italiano debba per forza cambiare idea sul suo conto. Così lo invita a cena, riuscendo a colpirlo già alla porta di casa, quando si presenta in abito elegante e affascinante, tanto da risultare irriconoscibile agli occhi dell'attore. I due diventano inseparabili fin da quel momento, ricorda Marie Claire, paparazzati due anni dopo a Londra ed a Roma. La nascita del figlio Carlo tuttavia sancisce anche la fine della loro relazione. Eppure quella passione non è mai crollata, tanto da spingere i due a convolare a nozze 50 anni dopo il loro primo e fatidico incontro. Tutto tenuto in segreto, lontano dagli occhi indiscreti della stampa: "Gli uomini apprezzano sempre la bellezza", sottolineerà Nero al Telegraph diverso tempo dopo.

