Grande Fratello Vip 2018 / Emanuela Tittocchia e Lory del Santo nel cast? Previste scintille!

Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: anche Eleonora Giorgi, Emanuela Tittocchia e Lory del Santo nel cast? Ecco le ultime indiscrezioni....

21 agosto 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Vip

Ormai è quasi tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip: il re dei reality è giunto alla sua terza stagione e il cast sta via via prendendo forma. Dopo molte indiscrezioni e candidature spontanee, casting e provini, sembra infatti che la produzione del reality tra i più amati di sempre abbia finalmente scelto i primi concorrenti che il prossimo 24 settembre varcheranno la famigerata porta rossa per entrare nella casa più spiata di sempre. La conferma su quelli che saranno i volti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, tuttavia, arriveranno soltanto nelle prossime settimane e saranno probabilmente ufficializzati dalla nota rivista Tv Sorrisi e Canzoni, così come spesso accade per i reality di Canale 5.

Eleonora Giorgi, Emanuela Tittocchia e Lory del Santo nel cast?

Intanto, il settimanale Vero Tv sottolinea quelli che sono ormai vicini al si per il Grande Fratello Vip 3. "Tra gli imprenditori, i più desiderati dalla Blasi sarebbero Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger e Giovanni Cottone - e ancora si legge - Altrettanto probabile la presenza della sexy conduttrice Giulia Salemi, dell'opinionista di Domenica Live Karina Cascella, del primo tronista gay Claudio Sona, delle attrici Eleonora Giorgi, Emanuela Tittocchia, Lory del Santo e di Diego Armando Maradona Jr, figlio della leggenda del calcio di cui porta lo stesso nome, che nel corso di ogni sua ospitata televisiva nel Bel Paese ha sempre garantito picchi di ascolti. Confermiamo invece che non ci saranno Aida Nizar, Giovanni Ciacci, l'attrice di Beautiful Katherine kelly Lang e Romina Power.

© Riproduzione Riservata.