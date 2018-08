Gravity/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Sandra Bullock (oggi, 21 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film Gravity diretto da Alfonso Cuaron e che vede nel cast la coppia formata da George Clooney e Sandra Bullock. La critica si divide, ma il pubblico lo adora.

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Gravity, Rete 4

Gravity andrà in onda iMartedì 21 agosto su Rete 4 alle ore 21:15, il film di fantascienza diretto nel 2013 dal regista messicano Alfonso Cuaròn. I due attori protagonisti sono George Clooney (Matt Kowalsky) e Sandra Bullock (Ryan Stone), che interpretano due astronauti che lavorano sullo Space Shuttle. La sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso regista, insieme a suo figlio Jonàs. Gravity, il cui titolo originale è rimasto invariato anche nella versione italiana, vinse ben 7 premi Oscar su un totale di 10 candidature. Vinse anche molti altri premi, tra i quali un Golden Globe che andò al regista, 6 BAFTA, 3 Empire Awards, e il National Board of Review of Motion Pictures lo classificò tra i dieci migliori film dell'anno. Il film fu presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia.

GRAVITY, LA TRAMA DEL FILM

La dottoressa Ryan è alla sua prima missione spaziale sullo Space Shuttle Explorer. Mentre lei e uno dei suoi colleghi, Matt Kowalsky, il quale invece è al suo ultimo viaggio, si trovano all'esterno per riparare un danno occorso al telescopio Hubble, accade un incidente. Un'ondata di detriti investe lo shuttle uccidendo tutto l'equipaggio: restano solo Ryan e Matt, alla deriva nello spazio. I due cercano di salvarsi muovendosi con il propellente loro rimasto verso la Stazione Spaziale Internazionale, che si trova lì vicino per quanto sia ormai abbandonata. Ma prima di arrivarci la dottoressa resta sola, visto che il suo compagno si sacrifica per permettere a lei di sopravvivere. Ryan, rimasta ora davvero sola in uno spazio buio, ostile e inospitale, dovrà cercare il se stessa il coraggio e la forza di tornare sulla Terra.

