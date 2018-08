Il caso Paradine/ Su La7 il film di Alfred Hitchcock (oggi, 21 agosto 2018)

Su La7 va in onda Il caso Paradine film diretto dal maestro del cinema del brivido Alfred Hitchcock con nel cast Gregory Peck ed Alida Valli. (oggi, 21 agosto 2018)

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il caso Paradine, La7

il film Il caso Paradine (The Paradine case) girato nel 1947 dal regista definito il maestro del brivido, Alfred Hitchcock, andrà in onda Martedì 21 agosto su La7 in prima serata, alle ore 21:15, La pellicola fu prodotta da David O. Selznick e si basa su un romanzo di Robert Smythe Hichens. Gli attori protagonisti sono Gregory Peck, che interpreta il protagonista Anthony, e Ann Todd, che è sua moglie Gay. Nel cast c'è anche un'attrice italiana, Alida Valli, che recita nel ruolo di Maddalena Anna Paradine. Ethel Barrymore è lady Sophie Horfield, e ricevette una nomination agli Oscar per la sua interpretazione.

IL CASO PARADINE, LA TRAMA DEL FILM

La signora Paradine è accusata di aver ucciso suo marito, un uomo ricco e molto anziano, usando del veleno. Per difendersi la donna ingaggia un avvocato giovane e rampante, Anthony Keane, che si butta nel caso con grande passione. L'uomo infatti non è indifferente al fascino innegabile della signora Paradine, tanto da suscitare la gelosia di sua moglie Gay. Quando però l'uomo annuncia di voler abbandonare il caso, perché si sente troppo coinvolto, è proprio sua moglie a pregarlo di continuare. La donna sa che se la signora Paradine venisse condannata tra lei e suo marito si sarebbe creata una frattura insanabile. Il processo così prosegue con clamorosi colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.