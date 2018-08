Jennifer Lopez, discorso agli Mtv VMA 2018 / Video, dedica ai figli e al fidanzato: la cantante commuove

Il discorso di Jennifer Lopez, in occasione degli Mtv Video Music Awards 2018, ha entusiasmato e commosso il pubblico presente. Dedica ai figli e al fidanzato...

21 agosto 2018 Anna Montesano

Jennifer Lopez

Il discorso di Jennifer Lopez, in occasione degli Mtv Video Music Awards 2018, ha entusiasmato il pubblico presente alla premiazione avvenuta ieri durante la 35esima edizione degli Mtv VMA, che ricordiamo premia i videoclip migliori degli ultimi dodici mesi. Più dell'esibizione della cantante ha colpito il discorso dove ha ringraziato i fan oltre a dedicare la vittoria alla sua famiglia. Queste alcune parole rilasciate dalla pop star: "Sono cresciuta su MTV, è un onore incredibile, un viaggio incredibile, ho fatto il sogno più selvaggio e l’ho visto diventare vero. […] Mi dicevano: fai troppo, devi fare una cosa sola. E io: ma perché no? Quindi ho dovuto disegnare la mia strada, scrivere le mie regole. Lavorare, lavorare lavorare".

LA COMMOVENTE DEDICA AI FIGLI

Non sono mancate bellissime parole per i due figli invece: "Due angeli sono entrati nella mia vita e tutto è cambiato. Dovevo essere migliore, più forte, e quell’amore incondizionato mi ha fatto arrivare qui più forte che mai. Sono sicura che il futuro è più luminoso che mai, grazie a voi". Logicamente non poteva mancare il ringraziamento ai tantissimi fan: "Mi avete toccato il cuore, l’anima, siete tutto per me". Il premio vinto esattamente dalla Lopez è il Michael Jeckson Video Vanguard Award, un vanto ulteriore visto che è la prima latina ad essersi guadagnata il prestigioso riconoscimento. Durante l'evento ha deliziato la platea attraverso brani che hanno contraddistinto una carriera fino ad ora ricca di soddisfazioni: da “Waiting for Tonight” a “If you had my love” fino “Jenny from the block” e molti altri. Insomma, la vera star della serata è stata, senza ombra di dubbio, Jennifer Lopez.

