LA TERRA DEGLI APACHE/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 21 agosto 2018)

La terra degli Apache, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 agosto 2018. Nel cast: Audie Murphy, Anne Bancroft e Pat Crowley, alla regia Audie Murphy. Il dettaglio della trama.

21 agosto 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANNE BANCROFT

La terra degli Apache, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 22 agosto 2018 alle ore 16,45. La terra degli Apache è un film western del 1956 diretto da Jesse Hibbs (Inferno e ritorno, La mano vendicatrice, Il sentiero della rapina) ed interpretato da Audie Murphy (Il dominatore del Texas, Passaggio di notte, Duello al Rio d'argento), Anne Bancroft (Il laureato, Anna dei miracoli, The elephant man) e Pat Crowley (Hollywood o morte, Gli eroi del secolo, Eternamente femmina). Hibbs e Murphy hanno collaborato in moltissime pellicole, fra cui Inferno e ritorno e La mano vendicatrice, due dei film di maggiore successo nella carriera di entrambi. Il film è tratto dal romanzo Apache agent, dell'autore statunitense Woodworth Clum. La terra degli Apache andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di questo martedì 21 agosto alle ore 16.45. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TERRA DEGLI APACHE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Anno 1874, riserva indiana Apache comandata dal capoindiano Geronimo. John Philip Clum (Audie Murphy) arriva alla riserva come nuovo agente indiano, ovvero un incaricato del governo americano che ha il compito di controllare la vita nella riserva e fare da collegamento fra il governo centrale e le istanze degli indiani residenti. Il suo compito è cercare di instaurare un clima sereno e di reciproca collaborazione con gli indiani, basato sulla pace e sul rispetto e non sulla repressione militare. Gli indiani di Geronimo sono infatti reduci da un tentativo di rivolta soffocato nel sangue e il governo preme perchè una situazione del genere non torni più a ripetersi. Il clima è comunque sempre molto teso, e John deve fare i conti con la diffidenza dei coloni bianchi che abitano ai confini della riserva, degli Apache e soprattutto del loro capo, il leggendario Geronimo (Jay Silverheels), che non sopporta di vedere il suo popolo sopravvivere di stenti in una gabbia confezionata dai bianchi nelle sue stesse terre. A complicare le cose interviene Tiana (Anne Bancroft), una vedova indiana innamorata di John. Quest'ultima rischia di mandare a monte tutto il lavoro fatto dall'uomo per pacificare bianchi e indiani, quando cerca di conquistare l'agente indiano nonostante lui sia già fidanzato con Mary Dennison (Pat Crowley), una donna bianca. Geronimo nel frattempo è sempre più convinto che con una nuova rivolta sia l'unico modo per far rispettare i diritti del suo popolo.

© Riproduzione Riservata.