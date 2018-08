LEFT BEHIND - LA PROFEZIA/ Su Rai 1 il film con Nicolas Cage (oggi, 22 agosto 2018)

Left Behind - La profezia, il film in onda su Rai 1 oggi, martedì 22 agosto 2018. Nel cast: Nicolas Cage e Cassi Thomson, alla regia Vic Armstrong. La trama del film nel dettaglio.

21 agosto 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in seconda serata su Rai 1

NEL CAST CASSI THOMSON

Left Behind - La profezia è un film fantastico del 2014 diretto da Vic Armstrong (Caccia mortale, A sunday horse, Un lupo mannaro americano a Londra) ed interpretato da Nicolas Cage (Il mistero dei Templari - National treasure, Face off - Due facce di un assassino, Ghost rider), Cassi Thomson (Grave Halloween, Il nostro primo Natale, Cop dog - Il mio cane è un fantasma) e Chad Michael Murray (Cinderella story, Quel pazzo venerdì, La maschera di cera). Questo film è il remake di Prima dell'Apocalisse, diretto nel 2000 da Vic Sarin. Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo Gli esclusi, primo della saga apocalittica Left behind, composta da 16 libri. Left Behind - La profezia andrà in onda su Rai 1 nella seconda serata di questo martedì 21 agosto 2018. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LEFT BEHIND - LA PROFEZIA, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Oggi è il compleanno del pilota di voli di linea Rayford Steele (Nicolas Cage). La figlia Chloe (Cassi Thomson) ritorna casa per fare una sorpresa a suo padre, ma scopre che questi ha deciso di lavorare anche quel giorno, soprattutto per stare vicino ad una hostess con cui ha una relazione. Chloe, per stare vicino al padre, decide di imbarcarsi sul volo da lui pilotato. In aeroporto la ragazza conosce Buck (Chad Michael Murray), un ragazzo che deve imbarcarsi sullo stesso volo e con cui stringe rapidamente amicizia. L'aereo decolla e il volo si preannuncia come un tranquillo viaggio di routine. Improvvisamente però alcuni passeggeri e parte dell'equipaggio scompaiono misteriosamente ed istantaneamente. Non si tratta di evento isolato all'aereo, ma diffuso in tutto il mondo, dove milioni di persone sono scomparse nel nulla. Questo fatto scatena un caos generalizzato, con veicoli abbandonati a loro stessi, incidenti di ogni genere e persone che cominciano ad impazzire per lo shock. Anche sull'aereo si scatena il panico, buona parte dell'equipaggio è scomparsa nel nulla. Chloe teme per il padre, ma Buck riesce ad introdursi nella cabina di pilotaggio scopre che Rayford è ancora alla guida, nonostante il primo ufficiale sia fra gli scomparsi. Quello che sembra un fatto misterioso ed inspiegabile, indagano Chloe e Buck, potrebbe essere la realizzazione di una profezia contenuta nella Bibbia.

© Riproduzione Riservata.