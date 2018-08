Le Iene, nuova conduttrice / Testa a testa tra Alessia Marcuzzi e Melissa Satta per il posto di Ilary Blasi?

Ilary Blasi e Teo Mammucari lasciano Le Iene Show. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova conduttrice sarà una tra Alessia Marcuzzi e Melissa Satta: chi la spunterà?

21 agosto 2018 Anna Montesano

Le Iene

Per la prossima edizione de Le Iene attesa una vera e propria rivoluzione riguardo la conduzione. Ilary Blasi e Teo Mammucari hanno infatti deciso di mettere le proprie energie rispettivamente verso il Grande Fratello Vip e alla nuova stagione di Tu Si Que Vales. Al momento non si conoscono i candidati per sostituire Teo Mammuccari mentre il posto di Ilary Blasi sembra essere conteso da Melissa Satta e Alessia Marcuzzi. I due nomi sono stati ipotizzati da TvBlog, la Satta, e TvZoom riguardo la Marcuzzi. In realtà ci sarebbe anche un'altra ipotesi, quella che porta a Diletta Leotta. Di recente, in occasione del Giffoni Film Festival, rilasciò le seguenti dichiarazioni: “Mi piacerebbe un programma tutto mio, dove posso esprimermi in tutte le categorie. Non vorrei parlare solo di calcio, ma anche di altri argomenti. Un programma che mi piacerebbe molto è Le Iene. Amo molto il mio lavoro. Lo faccio sempre con il sorriso e penso, che questo arrivi alle persone che mi seguono da casa. Mi sento di consigliarlo alle nuove leve, ma ci vuole pazienza”.

ANCHE DILETTA LEOTTA TRA LE CANDIDATE

Un desiderio chiaro quella della Leotta che ha esordito in occasione di Lazio-Napoli sulla piattaforma streaming di Dazn. La Leotta, in una recente intervista al quotidiano La Stampa, spiegò di attendere con entusiasmo la nuova avventura: "Sarà una sfida stimolante, allettante, moderna con Dazn sarà un modo per cimentarmi anche nel mondo digitale: app, smartphone e tablet permetteranno una bella opportunità di crescita, con contenuti chiari e veloci". Una bella sfida a tre quindi sembra profilarsi per la conduzione de Le Iene, chi la spunterà tra la Satta, Marcuzzi e la Leotta?

