MARIÁN ÁVILA/ La prima modella down del mondo: "Ho creduto in un sogno"

Marián Ávila, modella down di 20 anni, realizza il suo sogno di sfilare a New York. La prima a credere in lei è stata Kenzie, una giovanissima lettrice del suo blog.

21 agosto 2018 Rossella Pastore

La modella Marián Ávila

Si chiama Marián Ávila, ha 20 anni ed è la prima modella down in Spagna (e nel mondo). Tra qualche settimana, Marián realizzerà il suo grande sogno: sfilare a New York per la settimana della moda. "Dicono che i sogni si avverano", scrive sul suo blog, "io credo nei miracoli". A scegliere Marián come modella è stata la stilista Talisha White. Ma la sua prima fan è Kenzie, figlia 14enne di Kimberly, coordinatrice della New York Fashion Week. "Ho appena letto un articolo su di te che mi ha toccato il cuore", scrive Kenzie via sms, "so che hai sempre voluto sfilare alla settimana della moda, e vorremmo realizzare il tuo sogno… Per favore, dimmi se sei interessata".

LA RISPOSTA

Detto fatto. "Non capivo se ero sveglia o stavo sognando. In quel momento, volevo solo che fosse vero". L'emozione l'ha fatta insieme "ridere e piangere". "Ho subito risposto "of course", e mi sono ripromessa di chiamarla il giorno dopo". A dire il vero, Marián non si sentiva pronta: "Avevo avuto un piccolo infortunio, ma Kimberly, la madre di Kenzie, mi ha detto di non preoccuparmi, perché avrei potuto sfilare in un'altra edizione". Poi è successo: nel mese di aprile, Kimberly l'ha messa in contatto con la White. "Voleva che sfilassi come 'celebrity model' l'8 settembre 2018". Quella data si avvicina, e ogni volta che ci pensa, Marián inizia a piangere: "Mi viene un nodo alla gola. Sto per sfilare a New York: non ho parole, sto per realizzare il mio sogno".

© Riproduzione Riservata.