Maria De Filippi, video sul wakebord / Raffaella Mennoia stupita dalla conduttrice: "È il suo primo tentativo"

Maria De Filippi sul wakebord: Raffaella Mennoia riprende la conduttrice nel suo primo tentativo: l'esito è sorprendente! Ecco il video pubblicato dall'autrice tv

21 agosto 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi

Maria De Filippi, "The Queen" come i fan amano chiamarla, stupisce ancora. La conduttrice di Canale 5 torna a fare colpo sui suoi fan con un video che è ormai diventato virale. L'autrice tv e suo braccio destro Raffaella Mennoia, sul suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato nelle ultime ore un breve filmato che vede in lontananza una donna bionda intenta a fare wakebord. La bionda di cui parliamo è proprio lei: Maria De Filippi. La Mennoia accompagna il video ad un'esplicativa didascalia: "Quando fai una sfida con la tua amica Maria che non ce la farà mai ad uscire dall’acqua al primo tentativo di wakebord e lei ci riesce...- scrive Raffaella, che aggiunge - ma posso dire una cosa??muti#mariawakebordprimotentativ #mariaelosport quanto mi fai ridere te.."

MARIA DE FILIPPI STUPISCE TUTTI!

Scommessa vinta, quindi, per Maria De Filippi. La conduttrice lascia senza parole Raffaella Mennoia che non può non riprenderla nel corso della sua impresa. Un primo tentativo che lascia anche i follower della conduttrice e dell'autrice stupiti: "La regina è regina sempre!" scrive qualcuno; e ancora "Maria De Filippi: il top in tutto, anche nello sport! Una donna davvero unica!" D'altronde la passione della De Filippi per lo sport è cosa bene nota. In una recente intervista, la conduttrice ha svelato come riesce a mantenere un fisico sempre in forma: «Mi tengo in forma giocando a tennis: è una mia passione e penso di essere abbastanza brava. Il mio colpo migliore quando gioco a tennis? Il diritto»

© Riproduzione Riservata.