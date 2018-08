Matteo Salvini contro Asia Argento/ Foto: “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...”

Matteo Salvini contro Asia Argento: “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...”. Il ministro dell'Interno attacca l'attrice dopo lo scandalo della presunta violenza sessuale

21 agosto 2018 Silvana Palazzo

Matteo Salvini contro Asia Argento (Foto: LaPresse)

Nello scandalo che vede coinvolta Asia Argento, accusata di violenza sessuale dall'attore statunitense Jimmy Bennet, interviene anche Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno e vicepremier è stato protagonista qualche settimana fa di un polemico botta e risposta sui social con l'attrice. «Questa è la “signora” che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m...a? Mamma mia che tristezza...», ha twittato il leader della Lega, accompagnando il post ad un articolo in cui si racconta la vicenda in cui è coinvolta l'attrice. Secondo quanto rivelato il 19 agosto dal New York Times, Asia Argento avrebbe pagato al collega Jimmy Bennet un risarcimento di 380mila dollari per l'aggressione sessuale quando aveva 17 anni. La violenza sarebbe avvenuta in una camera d'albergo in California, cinque anni fa, quando Asia Argento aveva 37 anni e il giovane attore appunto 17. Sul NYT si legge anche che un versamento di 200mila dollari sarebbe stato fatto ad aprile.

MATTEO SALVINI CONTRO ASIA ARGENTO

Un mese fa Matteo Salvini e Asia Argento sono stati protagonisti di uno scontro sui social. L'attrice era intervenuta contro il ministro dell'Interno e vicepremier nella polemica tra quest'ultimo e lo scrittore Roberto Saviano, a sua volta difeso anche da Laura Boldrini. Dopo che la deputata aveva espresso solidarietà a Saviano, Salvini aveva scritto «che coppia» su Twitter e Asia Argento aveva commentato con l'hashtag «#Salvinimerda». Il ministro le aveva allora risposto sempre attraverso i social: «Dai Asia, secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo se posso aiutarti». Poco dopo, era arrivata la controreplica di Asia Argento: «Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'interno del Governo si diletta a sbeffeggiarsi di me. Ha così tanto tempo da perdere? Non ha niente di più imperativo da da fare, da sistemare, da risolvere, meeting da attendere? Che piacere prova a trollare le donne?».

GLI SCONTRI PRECEDENTI

