Meghan Markle e Harry/ La prima “luna di miele” in grande segreto: l’Italia ospita i duchi di Sussex

Meghan Markle e il Principe Harry, la prima veloce “luna di miele” della coppia in grande segreto: l’Italia ospita i duchi di Sussex per una vacanza lampo.

21 agosto 2018 Valentina Gambino

Meghan Markle proprio in questo ultimo periodo è notevolmente occupata. La duchessa di Sussex in questi giorni, è andata a trovare i suoi amici più stretti. Tra qualche settimana invece, le toccherà nuovamente viaggiare insieme al Principe Harry per recarsi finalmente in Australia e Nuova Zelanda. Prima però, dovrebbe fare una puntatina anche in quel di Los Angeles per incontrare l’amatissima madre Doria, prossima cittadina di Londra. Durante questo viaggio, l’ex attrice dovrebbe anche approfittarne per parlare faccia a faccia con il padre Thomas e provare anche a chiarirsi con lui. Lo scorso 19 maggio Meghan ed Harry si sono sposati, facendo sognare gli estimatori della corona. Da quel giorno l’amata coppia non si è più separata, a parte un paio di giorni che lei ha passato da sola con la regina Elisabetta e la visita di lui in Botswana. Proprio questo viaggio del Principe, aveva fatto impazzire il gossip. Ed infatti, si vociferava di una mancata presenza di Meghan per via di una presunta gravidanza attualmente smentita.

Harry e Meghan, la “prima luna di miele”: ecco dove

La scorsa domenica 19 agosto, Meghan Markle ha preparato i bagagli per volare in Canada. La duchessa di Sussex infatti, pare avere sentito l’esigenza di un poco di giorni a Toronto tutti per sé. Esattamente dove girava la serie televisiva “Suits”, vivono alcuni degli amici più cari della moglie di Harry. Nel frattempo, tra le pagine del settimanale “Chi” è giunta una bella indiscrezione: sapete dove hanno passato Harry e Meghan una breve “luna di miele”? La coppia si è recata in Italia, più precisamente sul Lago di Como dove George Clooney e Amal Alamuddin li hanno accolti con affetto. I duchi di Sussex sono arrivati la sera del 16 agosto e, dopo essere entrati in villa rigorosamente scortati da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della polizia italiana in borghese, hanno passato del tempo in relax tra piscina e partite di basket. La rivista di Alfonso Signorini si è accorta della loro presenza, durante la sera di sabato 18 agosto quando è stata organizzata una cena in loro onore. La coppia è ripartita domenica da Malpensa.

