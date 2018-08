NINO FRASSICA HA SPOSATO BARBARA EXIGNOTIS/ Matrimonio in rito civile a Roma: "A settembre una grande festa"

Nino Frassica, 76 anni, ha portato all'altare la sua compagna Barbara Exignotis, con la quale convive da 10 anni. Gli sposi hanno scelto il rito civile

21 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Nino Frassica (Facebook)

Nino Frassica ha finalmente detto sì: il volto amatissimo del maresciallo Ceccherini di don Matteo ha infatti portato all'altare la sua compagna Barbara Exignotis. La celebrazione, così come si legge su Di Più, si è svolta con rito civile in Municipio, a Roma, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo tempo dall'attore, che in uno degli ultimi numeri di Tv Sorrisi e Canzoni aveva annunciato di volersi sposare in Sicilia. Per le nozze, si legge sul noto settimanale diretto da Sandro Mayer, entrambi hanno scelto di indossare abiti neri, preferendo, così come rivela la neo sposa nell'intervista, una celebrazione priva di sfarzi: "Abbiamo deciso di sposarci in maniera semplice, in Municipio. A settembre, però, faremo una grande festa a Roma e per noi sarà quello il vero matrimonio". La scelta di posticipare i festeggiamenti è forse legata agli attuali impegni dello sposo, in questi giorni sul set per le riprese della fiction "Uno di famiglia", dove vestirà i panni di un boss.

"L'ANELLO DI FIDANZAMENTO? HO CHIESTO DI NON AVERLO"

Fra i particolari del matrimonio tra Nino Frassica e Barbara Exignotis, resi noti dalla neo sposa nell'intervista rilasciata a Di Più, spicca l'assenza di un anello di fidanzamento, una richiesta da lei formulata poco prima delle nozze: "Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo". Per la celebrazione, lo sposo ha scelto come testimoni due attori nel cast di Don Matteo: il primo è Pietro Pulcini, che nella fiction presta il volto a Pietro Ghisoni, e il secondo è Francesco Scali, sacrestano della chiesa che fa da scenario a tutte le avventure di Terence Hill. La sposa ha invece voluto accanto la figlia Valentina, oggi 18 enne, nata da un precedente matrimonio. Per entrambi, infatti, si tratta di seconde nozze: Nino Frassica è stato sposato con Daniela conti dal 1985 al 1993. Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono uniti in matrimonio dopo dieci anni di convivenza. I due si sono conosciuti a teatro, sul set dello spettacolo "Il Lupo", che vedeva entrambi impegnati in scena; la sposa, infatti, è un'attrice teatrale, con alle spalle una breve esperienza nel cinema a luci rosse.

