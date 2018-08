Nadia Toffa, “A settembre torno a le Iene” / Foto, su Instagram un nuovo post: cucina e risponde ai fan

Sembra essere proprio una conferma. Nadia Toffa, rispondendo ad alcuni fan, ha riveltao di tornare a Le Iene da settembre: "Più forte di prima"

A settembre Nadia Toffa tornerà a Le Iene

Nadia Toffa ha pubblicato un nuovo post sulla sua pagina Instagram. “Momento frittata. Ho rischiato il patatrac nel ribaltone. Frittata sempre pericolosissima. Frittata con menta fresca. Mica male l’esperimento. Buon appetito”. Sono due le foto che ha pubblicato in cui, come si capisce dalle parole, si riprende mentre cucina una frittata alla menta. Tra la cucina e le fotografie, Nadia Toffa ha dedicato del tempo anche a suoi seguaci che le hanno lasciato numerosi commenti e attraverso le risposte ha svelato i suoi progetti per l’autunno in arrivo.

“TORNERO’ A SETTEMBRE”

C’è chi le chiede consigli su come affrontare il male, su come rialzarsi dopo la caduta dei capelli, chi invece le lancia messaggi di amore e sostegno dicendole di avere il desiderio di rivederla presto in televisione. Così alcuni utenti le hanno chisto se avessero potuto vederla, a settembre, a Le Iene. “Ci sarò, più forte che mai”, “Tornerò a settembre”. Queste le risposte ai fan curiosi e così Nadia Toffa ha confermato nuovamente ciò che aveva svelato qualche giorno fa: “Ci vediamo a settembre, ora inizio le vacanze”. Quindi, ora, sembra davvero essere definitivo. Nadia Toffa tornerà su Italia 1 con Le Iene.

