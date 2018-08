Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Video, Nicolò Ferrari parla della coppia: "Se mi chiedete io rispondo!"

Nicolò Ferrari torna a parlare di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi rispondendo alle domande di un haters: ecco perché non rinuncia a dire la sua sulla coppia

21 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Nicolò Ferrari (Instagram)

A un passo dall'avventura che vedrà Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi mettersi alla prova nella prima edizione di Temptation Island Vip, Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore di Uomini e Donne rifiutato dalla tronista, torna a tuonare contro la coppia. Incalzato dalle domande dei suoi fan, l'ex protagonista di Riccanza ha infatti ammesso di parlare di Giordano e Nilufar perché spesso sollecitato a farlo, ma di non essere in alcun modo legato, né interessato, a colei che ha corteggiato per oltre sei mesi nel salotto di Maria De Filippi. Ecco le sue parole: "Se voi mi chiedete e mi fate delle domande, io rispondo a tutto. Non ho nessuna voglia di censurarmi. E poi sinceramente gli articoli non li ho chiesti io, con gli articoli non ci mangio e non li scrivo io, non li richiedo io", ha annunciato Nicolò Ferrari attraverso una IG Story. "Se non vi vanno bene - ha ribadito poi l'ex corteggiatore con tono perentorio - andate dai diretti interessati a chiedere di non scriverli più"

LE PAROLE SULLA COPPIA DI TEMPTATION ISLAND VIP

Nicolò Ferrari ha ormai superato la delusione legata alla scelta di Nilufar Addati, che dopo più di sei mesi di corteggiamento ha preferito concludere la sua avventura sul trono classico di Uomini e Donne con Giordano Mazzocchi. L'ex corteggiatore, però, non ha intenzione di restare a guardare e, quando può, non perde mai occasione di pronunciare il suo commento sulla love story che lega oggi i due fidanzatini (qui il filmato delle sue ultime dichiarazioni postato sui social da Gossip e Tv). Qualche settimana fa, inoltre, Niccolò Ferrari ha espresso il suo giudizio sull'avventura che attende Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip, augurando alla coppia tanta fortuna, dal momento che "a T.I serve sempre". Parole al vetriolo, quelle pronunciate dall'ex corteggiatore, a testimonianza del fatto che forse, nel suo cuore, potrebbe esserci ancora un pizzico di gelosia.

