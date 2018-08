PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 21 agosto 2018, le previsioni: Leone top, Carpicorno flop, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 agosto 2018, le previsioni segno per segno: il Capricorno deve ritrovare tranquillità, Leone ottime stelle, gli altri?

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 21 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi parte dallo studio segno per segno di quanto detto a LatteMiele. Il Leone ha stelle ottime per il 2019, anche se in questo momento si potrebbero non avere grandi novità, un rapporto in bilico e una questione di lavoro poco chiara ci saranno soluzioni. O si libera quello che state facendo oppure si potrebbero anche dar via cose che non interessano. Tutto quello che nasce in questo periodo e anche sotto il profilo sentimentale ci sono buoni presupposti per il futuro. Il Capricorno deve ritrovare tranquillità, dovete anche cercare di compensare una spesa soprattutto se di recente avete acquistato qualcosa di importante. Si vuole vendere qualcosa o mettere in atto una situazione che dia anche la possibilità grazie al lavoro di compensare un debito. Ci sono Saturno e Luna nel spazio e ci si sente decisamente vigorosi.

ACQUARIO EMOZIONI A TRATTI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci su quei segni da considerarsi né carne né pesce. La Bilancia deve fare attenzione alle capacità interiori, perché fin troppo ci si è basati senza successo all'aspetto estetico. Venere presente nel segno può rendere tutto più facile. Presto arriveranno nuovi progetti che potrebbero portare a vivere le cose con grande soddisfazione. Attenzione però a fare le cose troppo di fretta. L'Acquario vive delle emozioni, così come delle relazioni, purtroppo solo part time. Spesso questa precarietà causa dispiacere e qualche preoccupazione di troppo. Sarebbe meglio evitare di farsi trascinare in situazioni in grado di creare poi pesanti ripercussioni. Presto potrebbero arrivare delle sorprese, ma forse è importante evitare che si accatastino pensieri in testa. A volte essere un po' sgombri può portare anche ad avere maggiore lucidità quando questa si ritiene fondamentale da sfoderare.

GEMELLI AMORE IN RECUPERO, TOP E FLOP

Ora è il momento di analizzare i segni che si possono considerare per la giornata top e flop. Il mese di agosto per l'Ariete è caratterizzato da situazioni d'amore molto lontane. Ma questo non significa che ci sia necessariamente una crisi ma solo che forse qualcuno si è trovato molto lontano dal partner negli ultimi mesi. L'amore è in recupero per i Gemelli e ci si può guardare attorno. Bisogna stare attenti perché è un omento questo in cui si stanno accusando dei problemi che sono sorti alla fine della scorsa settimana, sarebbe meglio correre ai ripari ed evitare altri problemi. Il Toro vive un momento di grande forza, infatti ha l'energia necessaria per raggiungere tutti i suoi risultati. Dopo un brutto periodo conflittuale questo è il momento di ottenere risposte che più di una volta si vanno cercando. Sarebbe meglio però evitare di far sorgere quelli che potrebbero essere ulteriori problemi.

© Riproduzione Riservata.