Pane, amore e.../ Su Rai Movie il film con Vittorio De Sica e Sophia Loren (oggi, 21 agosto 2018)

Su Rai Movie il film Pane, amore e... con Vittorio De Sica e Sophia Loren. Il film rappresenta un pezzo di storia del nostro cinema e ha regalato grandi emozioni (oggi, 21 agosto 2018)

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Pane, amore e..., Rai Movie

Il film & Pane, amore e... è la proposta di Rai Movie per la sua prima serata di oggi, martedì 21 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.10 ed è una pellicola del '55 diretta da Dino Risi. Si tratta inoltre del terzo capitolo di quattro della saga cinematografica che ha debuttato con Pane, amore e fantasia del '53. Il genere è commedia ed il soggetto è stato realizzato dallo stesso Risi in collaborazione con Ettore Maria Margadonna. Entrambi hanno inoltre partecipato alla realizzazione della sceneggiatura, al fianco di Vincenzo Talarico e Marcello Girosi. Le musiche sono invece a cura del compositore italiano Alessandro Cicognini. Il cast rimette al centro la coppia formata da Vittorio De Sica e Sophia Loren, al fianco di altri attori del calibro di Lea Padovani, Tina Pica, Antonio Cifariello, Mario Carotenuto, Virgilio Riento, Yoka Berretty, Antonio La Raina, Fausto Guerzoni, Raffaele D'Aponte, Vittorio Pucci e Gaetano Autiero.

PANE, AMORE E..., LA TRAMA DEL FILM

La trama di Pane, amore e... segue le vicende del cavalier Carotenuto, che decide di trasferirsi nella sua città natale Sorrento per guidare la stazione cittadina dei vigili urbani. Il primo ostacolo è rappresentato però dall'impossibilità di ritornare a vivere nella casa di un tempo, che nel frattempo è stata affittata dalla giovane e conturbante Sofia. L'ufficiale verrà ospitato in seguito da donna Violante, una donna bigotta e molto religiosa che non vede di buon occhio alcune sue libertà. L'incontro fatale con Donna Sofia, una pescivendola affascinante, creerà non poche tensioni. Sofia infatti ha intenzione di ottenere l'appartamento in cui Carotenuto alloggia ed è disposta a tutto pur di raggiungere il suo obbiettivo. E questo include anche la possibilità di far cadere il Cavaliere in una rete sentimentale, nonostante la donna sia già corteggiata da Nicolino. La relazione fra Sofia e Carotenuto tuttavia finirà in malo modo, dando modo a Caramella e Matteo, la domestica ed il fratello sacerdote del Comandante, di intervenire per far sì che Donna Violante riesca ad esprimere i suoi veri sentimenti per l'ufficiale.

© Riproduzione Riservata.