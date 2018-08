Pippo Baudo / Il re Mida della televisione e un altro step nella sua carriera (Hit The Road Man)

Pippo Baudo: il re Mida della televisione è pronto per un altro step nella sua scintillante carriera. L'ennesimo ritorno di fronte al grande pubblico italiano. (Hit The Road Man)

Pippo Baudo, Hit The Road Man

Pippo Baudo si avvia con passo spedito verso un altro step importante della sua carriera. Il mattatore di palcoscenici festeggierà infatti i suoi 60 anni di successo il prossimo anno ed il pubblico si chiede se ritornerà in tv con un ruolo di primo piano. Dopo aver tenuto banco per diversi decenni, Baudo è scomparso quasi del tutto dai palinsesti di Mediaset e Rai. Un evento che apre in automatico il dubbio che le due reti nazionali non stiano pensando ad un eventuale ritorno. Certo omaggiare uno showman di questo calibro sarebbe quanto meno opportuno, soprattutto perché lo storico timoniere è di sicuro uno dei pochi e indiscutibili fautori della storia della televisione italiana. Pippo Baudo sarà invece ospite di Hit The Road Man grazie alla puntata che andrà in onda su Canale 5 nella seconda serata di oggi, martedì 21 agosto 2018. Intanto il conduttore di tanti show popolari si gode una breve vacanza in Sardegna, lungo le spiagge di Stintino. Ed è qui che ha trovato l'amico Fiorello, che non ha esitato a pubblicare uno scatto sui social che li riprende entrambi. Clicca qui per vedere la foto di Pippo Baudo e Fiorello. "Zio Pippo" scrive Fiorello mentre si stringe con affetto al colosso del piccolo schermo, che guarda invece dritto verso la fotocamera, con tanto di indimenticabile sorriso. Come sottolinea il settimanale Oggi, i due leader della tv si trovano a Stintino, in Sardegna, dove Fiorello sta trascorrendo qualche giorno di relax al fianco della moglie Susanna Biondo e delle due figlie Olivia e Angelica, di 25 e 11 anni.

LE OSPITATE NON MANCHERANNO MAI

Le ospitate a Pippo Baudo di certo non mancano, così come il gossip che si è acceso sempre di più negli ultimi anni. Meno incline a rimanere sotto i riflettori invece la figlia Tiziana Baudo, nata dalla relazione fra il conduttore e Angela Lippi. L'erede di casa Baudo ha sempre preferito tenersi distante da quel mondo tanto caro al padre, preferendo una vita più discreta e mettendo al centro carriera e famiglia. E sembra tra l'altro che sia stato proprio Pippo a consigliare alla figlia di non entrare a far parte di quel mondo televisivo che lo ha visto primeggiare in diversi contesti. In realtà Tiziana, oggi 47enne e madre di due gemelli di otto anni, lavora da 18 anni con RTL 102.5, come organizzatrice di eventi e pr. Senza considerare la cura dei booking di diversi ospiti per gli show in tv. Nella giornata di Ferragosto, Pippo Baudo è stato invece ospite della trasmissione di Rai 3 La mia passione, guidata da Marco Marra. Una puntata in replica, registrata nella stagione precedente e che ha dato modo al conduttore di parlare dei periodi d'oro al fianco di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. "Per me è un sogno", ha sottolineato pensando al periodo di Canzonissima e Fantastico ed a quel posto d'onore ottenuto in modo inaspettato grazie al programma Sette Voci. "Non dimenticherò mai uno schiaffo che mio padre mi ha dato in piena piazza", svela invece pensando alla sua infanzia, a quegli anni in cui il "piccolo Pippo" ha dovuto fare i conti con quella che definisce "la malattia del teatro". Clicca qui per rivedere l'intervista a Pippo Baudo a La mia passione.

