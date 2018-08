ROSAMUNDE PILCHER: VICINI INASPETTATI/ Su Canale 5 il film con Wanda Perdelwitz (oggi, 21 agosto 2018)

Rosamunde Pilcher - Vicini Inaspettati, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 21 agosto 2018. Nel cast: Wanda Perdelwitz e Ursela Monn, alla regia Stefan Bartmann. Il dettaglio.

21 agosto 2018 Cinzia Costa

il film romantico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE URSELA MONN

Rosamunde Pilcher - Vicini Inaspettati è un film per la televisione di genere romantico diretto nel 2016 da Stefan Bartmann (La nave dei sogni - Cuba, Rosamunde Pilcher - Un amore che ritorna, Crociere di nozze - Loira) ed interpretato da Wanda Perdelwitz (Katie Fforde - Il sogno di Harriet, Kleine Ziege, sturer Bock), Ursela Monn (Rosa la wedding planner - Il matrimonio del mio migliore amico, The pasta detectives, La nave dei sogni - Viaggio di nozze a Corfù). Questo è uno dei film per la televisione prodotti dalla tv tedesca e tratti dai romanzi dell'autrice inglese Rosamunde Pilcher. Si tratta di film di genere rosa o romantico e, nonostante siano presentati come una serie, non hanno nessun elemento di collegamento l'uno con l'altro. Rosamunde Pilcher - Vicini Inaspettati andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di questo martedì 21 agosto in prima visione TV a partire dalle ore 16.30. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER: VICINI INASPETTATI, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Sarah e Michael sono una coppia australiana in difficoltà, che sta cercando di recuperare l'affiatamento perduto. Per farlo i due decidono di scambiare la loro casa con un'altra coppia, che vive in Cornovaglia. Sarah e Michael si trasferiscono quindi dall'Australia al Regno Unito, sperando di salvare così la loro relazione. Olivia e Fergus, l'altra coppia, è però in ritardo con i preparativi per il trasloco e i due australiani sono costretti ad aspettare. La vacanza comincia così nel modo peggiore e si complica presto ulteriormente. Michael infatti è costretto per lavoro ad affrontare una breve trasferta a Londra, abbandonando Sarah da sola nella nuova casa in campagna. Quest'ultima si trova addirittura a far fronte ad un incendio nella proprietà, che si rivela subito essere di origine dolosa. Qualcuno intende colpire Olivia e Fergus, senza sapere che i due si sono trasferiti in Australia. Il loro obiettivo sembra essere la cavalla Sunset, ma Sarah si incarica di indagare sul segreto della coppia con cui hanno scambiato la casa. Durante le indagini però, visto che Michael è ancora bloccato a Londra, Sarah si avvicina sempre di più a David, un avvocato che si è ripromesso di darle una mano.

