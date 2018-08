Rocky Balboa/ Su Rai 3 il film con Sylvester Stallone protagonista (oggi, 21 agosto 2018)

Rocky Balboa, Rai 3

Il film Rocky Balboa è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, martedì 21 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.15 e risale al 2006, con una regia di Sylvester Stallone. L'attore assume anche il ruolo di protagonista storico della saga sul pugile, ideata dallo stesso Stallone negli anni Novanta. Il genere è sportivo e drammatico e vanta la presenza del compositore Bill Conti per quanto riguarda la colonna sonora. Il protagonista è affiancato inoltre da attori come Milo Ventimiglia, che ha visto di recente aumentare la propria popolarità grazie alla serie Tv drammatica This Is Us. Il cast annovera inoltre artisti come Burt Young, Geraldine Hughes, Antonio Traver, Tony Burton e James Francis Kelly.

ROCKY BALCOA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Rocky Balboa rivela che cosa è accaduto all'ex pugile in seguito alla morte dell'amata Adriana, colpita da un tumore che non le ha permesso di sopravvivere. Abbandonati i guantoni e i ring, Rocky gestisce un ristorante che gli permette comunque di parlare dei tanti aneddoti legati alla sua carriera sportiva. Paulie cerca di riportarlo agli antichi albori, cercando di fare delle dovute pressioni, ma l'ex pugile sembra non riuscire a superare il dolore della perdita di Adriana. Diversi anni dopo, Rocky inizia a nutrire un forte affetto per un'amica conosciuta durante l'infanzia, Marie, che decide di assumere nel proprio locale per aiutarla a sbarcare il lunario e mantenere il figlio. Gli agenti del campione mondiale dei pesi massimi, Dixon, cercano in seguito di convincere Rocky di tornare a combattere, sfruttando la popolarità ottenuta da un incontro virtuale fra i due lottatori. Anche se accetterà la sfida, dovrà confrontarsi con l'idea del figlio Robert e di Paulie che si tratti di una decisione sbagliata. Rocky tuttavia decide di andare avanti e grazie all'aiuto di Duke inizia il suo allenamento, anche se dovrà andare incontro ad un possibile fallimento.

