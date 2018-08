Sella d'argento/ Su Iris il film con Giuliano Gemma (oggi, 21 agosto 2018)

Su Iris va in onda il film Sella d'argento diretto da Lucio Fulci. Nel cast c'è soprattutto un Giuliano Gemma che da spessore alle interpretazioni anche degli altri interpreti.

21 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Sella d'argento, Iris

Il film western Sella d'argento diretto da Lucio Fulci va in onda Martedì 21 agosto alle ore 21.15 su Iris, per il ciclo Italian Cowboys. L'attore protagonista è Giuliano Gemma, che interpreta il ruolo di Roy Blood. La pellicola viene ascritta al genere cosiddetto degli spaghetti western, reso celebre dai lavori di Sergio Leone. Il film è stato distribuito come The Man in the Silver Saddle o They Died with Their Boots On. Si tratta del terzo e ultimo film western diretto da Fulci, che in seguito continuò a lavorare sia davanti che dietro la macchina da presa. Fulci era anche sceneggiatore e paroliere: sue sono le parole del celebre brano cantato da Adriano Celentano Il tuo bacio è come un rock. Oltre a Gemma nel cast del film compaiono anche Geoffrey Lewis (Serpente due colpi), Sven Valsecchi (Thomas Barrett jr.) e Licinia Lentini (Miss Sheba).

SELLA D'ARGENTO, LA TRAMA DEL FILM

Roy è diventato un pistolero abile e spietato da quando, da bambino, ha visto uccidere suo padre e ha reagito, vendicandone la morte. Ora la sua esistenza è votata alle vendetta, perché il mandante dell'assassino di suo padre è ancora vivo ed è il potente Thomas Barrett. Destino vuole però che Roy incontri e aiuti Thomas Barrett Junior, nipote del vecchio Barrett, e che diventi anche suo amico. Ben presto scopre che il ragazzo e sua sorella sono vittime delle trame losche del nonno e si decide ad aiutarli, anche per portare a compimento la sua vendetta.

