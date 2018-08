Simona Ventura sexy in bikini/ Prova costume per Super Simo: “Faccio ancora la mia porca figura”

Simona Ventura, in Sardegna a godersi le vacanze prima dell'inizio di Temptation Island, supera la prova costume. Posta un selfie e commenta: "Faccio ancora la mia porca figura"

Simona Ventura

La nuova conduttrice della prima edizione di Temptation Island Vip si sta preparando per il suo nuovo ruolo, un cupido delle coppie famose. In Sardegna, dove si troverà per registrare il programma, potrà concedersi dei piccoli momenti di riposo? Prima dell'inizio, però, si dedica alla prova costume: indossa un bikini rosa fluo, si osserva allo specchio e si scatta una fotografia. “Sardinia Vacation last days. Beh dai, faccio ancora la mia porca figura”, scrive Super Simo che, in quello scatto, mostra un fisico tonico, sano e snello. A 53 anni e con due gravidanze, quella di Niccolò e Giacomo, Simona Ventura mostra un fisico invidiabile.

IL COMMENTO DI GIORGIA

La foto condivisa ieri da Simona Ventura ha scatenato i fan che hanno riempito il post di commenti e complimenti. “Credo che tu sia una delle conduttrici e showgirl italiane più talentuose in assoluto: sai parlare con un’ottima dialettica, sai sempre quando intervenire, dici sempre cose giuste e intelligenti, sei ironica, una bellissima donna. Spero che Temptation Island sia uno dei tanti programmi in cui ti vedremo questa stagione. In bocca al lupo”, scrive una sua fan. Tra i commenti c’è anche quello di Giorgia: “Avoja. Bellissima”. Simona Ventura è pronta per iniziare il suo nuovo percorso lavorativo e “crederci sempre, arrendersi mai”, rimbomba nella testa della conduttrice e di tutte le sue seguaci.

© Riproduzione Riservata.