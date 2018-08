THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni 21 agosto 2018: il primo bacio di Shaun

The Good Doctor, anticipazioni del 21 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun decide di lasciare l'ospedale e trasferirsi con Lea in un'altra città.

The Good Doctor, in prima Tv assoluta su Rai 2

THE GOOD DOCTOR, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 21 agosto 2018, andranno in onda due nuovi episodi di The Good Doctor, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Un difficile distacco - parte 1" e "Un difficile distacco - parte 2". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Melendez (Nicholas Gonzalez) ha un nuovo contrasto con il direttivo, per via di un'imposizione politically correct da parte della Commissione. Lo staff viene invitato infatti ad occuparsi del caso di Gabriel (Jojo Salkey-Randon), un bambino dell'Africa che presenta numerose anomalie al cuore. Melendez tuttavia è convinto che l'operazione non si possa fare e cerca di convincere la madre di Gabriel a riportare il bambino a casa. Intanto, Shaun (Freddie Highmore) fa di tutto per sfuggire alla decisione di Glassman (Richard Schiff) di farlo affiancare da una terapeuta. Per riuscire ad evitare l'incontro, finisce così per dormire in ospedale grazie ad un rifugio nei sotterranei. Grazie a Claire (Antonia Thomas), lo specializzando scopre inoltre che esiste un metodo per capire se Lea (Paige Spara) provi interesse nei suoi confronti: dovrà fare attenzione ai segnali collegati all'arte del flirt. Durante una laringectomia ad una paziente, Claire intuisce che la donna in realtà non ha un tumore alle corde vocali e non dovrà rinunciare a fare la speaker.



Il ricovero di due giovani promesse dei videogames permette a Shaun di riflettere sugli ordini ricevuti dagli altri. Melendez infatti rifiuta di ascoltare il suo parere per il caso di Bobby Ato (Manny Jacinto), ricoverato per quello che sembra un banale intervento al tendine del polso. Bobby però cerca di fargli capire che far sentire la sua voce sarà più utile e cerca di dargli una mano. Shaun richiede così un esame aggiuntivo per Bobby che svela la presenza di un tumore al polso del giocatore. Si tratta in realtà di una recidiva, dato che il ragazzo era già stato operato per lo stesso problema alcuni anni prima. Nel frattempo, Claire affronta ancora delle difficoltà al pronto soccorso, mentre Jessica (Beau Garrett) chiede a Melendez di accompagnarla ad una cena con il padre. Quest'ultimo finisce però per fare delle pressioni per avere un'erede: Jessica rivela quindi di non voler riventare madre. Ore dopo, Glassman ferma Shaun a fine turno e lo obbliga ad ascoltarlo, bloccandolo sul posto. Questo spinge lo specializzando a colpire involontariamente il mentore, per poi fuggire e non fare più ritorno a casa.

ANTICIPAZIONI DEL 21 AGOSTO 2018, EPISODIO 11 "UN DIFFICILE DISTACCO PARTE 1"

Gli ultimi eventi con Glassman sembrano aver convinto Shaun a cercare la sua fortuna altrove. Il giovane medico deciderà infatti di partire con Lea per un viaggio che li porterà fuori dal Paese e che gli permetterà di sciogliere qualche freno. Una serata al karaoke e qualche bicchiere in più permetteranno ai due di baciarsi, ma anche di far capire a Shaun di poter avere una vita autonoma lontano da Glassman. Intanto, Andrews e Melendez prendono in carico il caso di Katie e Jenny, due gemelle siamesi che sono state ricoverate per un'insufficienza renale. Il primo intervento tuttavia non va come previsto ed i due chirurghi sono costretti ad effettuare prima la separazione delle gemelle, operazione prevista per una fase successiva. Melendez ha inoltre modo di risolvere le sue tensioni con Jessica.

EPISODIO 12 "UN DIFFICILE DISTACCO PARTE 2"

Shaun è ormai deciso a lasciare l'ospedale e trasferirsi con Lea altrove, per iniziare una nuova vita insieme. Per questo incontrerà Glassman per dargli il preavviso, prima che il licenziamento sia effettivo. Jessica invece decide che una relazione con Melendez sarebbe sbagliata e che non può chiedergli di rinunciare al suo sogno di diventare padre. Per questo decide di lasciarlo ancora una volta. Il chirurgo nel frattempo deve anche risolvere i problemi collegati all'intervento alle gemelle. La divisione non è andata come previsto ed entrambe non si sono risvegliate. Katie appare inoltre l'unica ad avere più possibilità di sopravvivere, ipotesi confermata dal decesso successivo di Jenny.

